Yeni CoD Oyununu Kimin Geliştirdiği Resmen Açıklandı

Activision COO'su Dan Alegre, yaklaşmakta olan Call of Duty oyunuyla ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Oyunla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Alegre, Sledgehammer Games'in bu oyunun geliştiricisi olduğunu açıkladı.

Son birkaç yıldır düzenli olarak Call of Duty oyunu çıkaran ve bu anlayışı sürdüreceğini açıklayan Activision, popüler oyunun 2021 yılındaki versiyonuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket COO'su Dan Alegre tarafından yapılan açıklamalarda, bu yıl ki Call of Duty oyununun "Sledgehammer Games" tarafından geliştirileceği açıklandı. Böylelikle bir süredir konuşulan ancak bir türlü hakkında konuşulmayan mesele, netleşmiş oldu.

Alegre tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılındaki Call of Duty oyunu, sonbahar aylarında piyasaya sürülecek. Ayrıca bu oyunda tıpkı Call of Duty: Black Ops Cold War'da olduğu gibi Call of Duty: Warzone entegrasyonu bulunacakmış. Alegre, ne yazık ki oyunla ve CoD: Warzone entegrasyonuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Activision yöneticisi, oyunun çok güzel göründüğünü söylemekle yetindi.

Sledgehammer Games'in son büyük projesi Call of Duty: WWII idi

Call of Duty hayranları, Sledgehammer Games ismine pek de uzak değiller. Zira bu şirket, Call of Duty: Black Ops Cold War'ın geliştirilmesinde Treyarch ve Raven Software'a yardımcı olmuştu. Ekibin üzerinde çalıştığı son büyük proje ise Call of Duty: WWII'ydi. Şirket ayrıca 2011 yılında yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 3 ve Call of Duty: Advanced Warfare projelerinde de çalışmıştı.

2021 yılındaki Call of Duty oyunu ile ilgili bilinenler çok az. Ancak ortaya atılan iddialara göre şirket, bu oyunu "Vanguard" olarak kodluyor. Öte yandan oyunun 2. Dünya Savaşı dönemini anlatacağı da iddialar arasında yer alıyor. Bu iddiaların ötesinde ise oyunun tek ve çok oyunculu modlarının olduğunu bizler de kesin olarak söyleyebiliriz. Activision'ın yeni Call of Duty oyunu ile ilgili ne zaman açıklama yapacağı şu an için bilinmiyor.