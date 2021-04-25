Call of Duty: Warzone’un Yeni Haritasında Soğutan Hata

Geçtiğimiz günlerde üçüncü sezona geçiş yapan Call of Duty: Warzone’un yeni haritasında yerin altına girmenizi ve herkesi öldürmenizi sağlayan bir hata keşfedildi. Hata, birçok Warzone oyuncusunun canını fazlasıyla sıktı.

Activision’un ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone, yalnızca birkaç gün önce büyük bir etkinlikle ikinci sezonu sonlandırmıştı. Etkinlik kapsamında sunulan modu başarıyla tamamlayanlar, ikinci sezonun bitişini gösteren sinematik videoyla karşılaşıyorlardı. Bu videoda oyuncuların uzunca bir süredir birbiriyle kapıştığı Verdansk, nükleer bombayla yok ediliyordu.

Üçüncü sezonun başlamasıyla oyuncular, kendilerini yine Verdansk’ta buldular. Fakat bu kez tarih günümüz değil, 1984’dü. Geliştirici ekip, elbette geçmişe dönülen haritayı yine geçmişe uygun bir şekilde yeniden tasarlamıştı. Fakat her oyunda olduğu gibi ‘yeni bir şey = yeni bir hata’ denklemi, Call of Duty: Warzone’un yeni haritasında da kendisini gösterdi.

Alttan alttan adam indirmece:

Oyunda bazı oyuncular, 1984 yılında geçen Verdansk haritasının altına, haritanın inşa edildiği zemine inmenin bir yolunu buldu. Hatadan faydalanarak buraya inmeyi başaran oyuncular, aynı bölgedeki diğer oyuncuları yer altından, arada zemin olmasına rağmen rahatlıkla vurabiliyorlardı. Bu can sıkıcı durum, birçok platformda defalarca paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlar, harita altına inme hatasının çoğunlukla havaalanı ve stadyum bölgesinden geldiğini gösterdi. Fakat bazı oyuncular aynı hatayı tren istasyonu, TV istasyonu ve şehir merkezinde de görüntüledi. Geliştiricilerden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat böylesine kötü bir hatanın en yakın zamanda düzeltileceğine eminiz. Warzone ekibi bugüne kadar oyuncuları memnun etme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardı.

Hatanın çıkışından birkaç gün önce Raven Software kreatif direktörü Amos Hodge, oyundaki hilecilerin geliştirici ekibe olan olumsuz etkilerinden bahsetmişti. Hodge, “Kalbimizi bu içeriğe koyduk, 100 milyon oyuncumuz var, bir yıl oldu. Bu çok büyük bir aşama ve şimdiye kadar yaptığımız en iyi işlerden biri. Hilecilerin gelip oyunu mahvetmesi bizi herkesten daha çok rahatsız ediyor” ifadelerini kullanarak her türlü hileciye de gözdağı vermişti.