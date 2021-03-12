Crysis'in Hayatta Kalma Oyunu Geliyor Olabilir

4chan isimli anonim paylaşım platformuna düşen bir video, Crysis hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşıldıktan dakikalar sonra kaldırılan bu videoda, yeni bir Crysis oyunu oynanıyordu. Görgü tanıklarının beyanları, oyunun henüz tamamlanmamış olduğunu gözler önüne seriyor.

2007 yılında ilk kez tanışma imkanı yakaladığımız ve o yıllarda efsane haline gelen Crysis, geçtiğimiz yıl içerisinde Remaster versiyon ile yeniden karşımıza çıkmıştı. Özellikle de grafikler konusunda büyük iyileştirmeler getiren sürüm, dünya genelindeki oyuncular tarafından da kabul gördü. Oyunla ilgili gelen son bilgilerse, yakın bir gelecekte yeni bir Crysis oyunu ile tanışabileceğimizi gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bazı iddialara göre Crytek ekibi, aralarında battle royale de olan bir dizi yeni oyun geliştiriyordu. Ancak sonraki dönemlerde, bu konuyla ilgili resmi bir gelişme yaşanmadı. Dün akşam saatlerinde 4chan isimli anonim paylaşım platformuna düşen bir video ise Crysis hayranlarını heyecanlandırdı. Zira bu videoya göre Crysis'in henüz tamamlanmamış olan muhtemel hayatta kalma oyunu, muhtemelen geliştiriciler tarafından oynanıyordu.

Sızdırılan video, dakikalar içerisinde kaldırıldı

4chan'de paylaşılan video, paylaşıldıktan çok kısa bir süre sonra silindi. Bu yüzden söz konusu videoyu izleyemediğimiz gibi, videonun ekran görüntülerine de sahip olamadık. Ancak görgü tanıkları, videoda bazı grafik kaplamalarının tamamlanmadığını gördüklerini söylüyorlar. Bu da oyunun geliştirilmekte olduğunun açık bir göstergesi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgiler, Crysis'in hayatta kalma oyununun ücretsiz olacağını ortaya koyuyordu. Eğer geliştirici ekip, böylesi bir düşünceye sahipse Crysis'in en yeni oyunu, dileyen tüm oyuncular tarafından deneyimlenebilecek. Ancak bu oyunun neler sunacağı, şu an için büyük bir sır olarak kalmaya devam edecek.