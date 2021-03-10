Forza Horizon 4 Steam'de Yayınlandı: İşte Fiyatı

Microsoft, milyonlarca yarış tutkununu kendine hayran bırakan oyunu Forza Horizon 4'ü Steam'de listelemeye başladı. Üç farklı sürüm olarak satın alınabilen oyun, başlangıç fiyatıyla da Türkiye'deki oyun tutkunlarını memnun edecek türden.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Microsoft'un popüler araba yarışı oyunu Forza Horizon 4'ün Steam'e geleceğinden bahsetmiştik. Bu önemli gelişme nihayet gerçek oldu ve her türlü detayı ile oyunseverleri kendine hayran bırakan Forza Horizon 4, Steam'deki listelemesine resmen başladı. Üstelik oyunun Türkiye fiyatı, ülkemizdeki oyun tutkunlarının yüreklerini ısıtacak türden.

İlk kez 2018 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Forza Horizon 4, gerek grafikleri gerekse oynanış dinamiği ile oyuncuları kendine hayran bırakmıştı. O yıllarda yalnızca Microsoft Store üzerinden satın alınabilen oyun, PC'lerin yanı sıra Xbox One konsolunda da oynanıyordu. Ayrıca Xbox Series X/S'in piyasaya sürülmesiyle yeni nesil konsollara da uyumlu hale getirilen Forza Horizon 4, bu kez de Steam kullanıcıları tarafından satın alınabilir hale getirilmiş oldu.

Forza Horizon 4, en çok da fiyatıyla gündem olacak

Artık Steam üzerinden de satın alınabilen Forza Horizon 4 efsanesi, 3 farklı paket olarak satılıyordu. Bu paketler sırasıyla, "Standart Edition", "Deluxe Edition" ve "Ultimate Edition" olarak isimlendiriliyordu. Ancak oyunu Microsoft Store üzerinden satın alan oyuncular, bu paketlere sırasıyla 469 TL, 539 TL ve 669 TL ödeme yapıyorlardı. Steam'deki fiyatlar ise Microsoft Store'daki fiyatlara kıyasla, adeta bedava.

Forza Horizon 4'ü Steam üzerinden satın almak istediğinizde, Standart Edition için 92 TL gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor. Deluxe Edition'ı satın almak istediğinizde yapacağınız ödeme 125 TL olurken, Ultimate Edition içinse 150 TL ödemeniz gerekiyor. Yalnız bu fiyatı ödemeye razı olsanız bile oyunu rahatlıkla oynamak isterseniz, nispeten güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerektiğini açıkça belirtmemiz gerekiyor. Peki Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler?

Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri şu şekilde

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü

Windows 10 version 15063.0 veya üstü İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVDIA 650TI veya AMD R7 250x

NVDIA 650TI veya AMD R7 250x DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 version 15063.0 veya üstü

Windows 10 version 15063.0 veya üstü İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Intel i7-3820 @ 3.6Ghz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470

NVIDIA GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB veya AMD R9 290x veya AMD RX 470 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 için istenen ücreti gözden çıkardıysanız ve az önce bahsettiğimiz sistem gereksinimlerine sahip bir bilgisayara sahipseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Steam'deki listeleme sayfasına ulaşabilirsiniz.