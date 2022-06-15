Dacia'nın yeni logosunun ilk olarak hangi otomobillerde ve nasıl görüneceği açıklandı. Paylaşılan görüntüler, Dacia otomobillerin yeni logo ile birlikte tasarım olarak da küçük bir makyaj yaşayacağını ortaya koyuyor.

Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarından Dacia, geçtiğimiz yıl aldığı bir karar ile logo değişikliğine gideceğini duyurmuştu. O dönemlerde yapılan açıklamalara göre yeni logoya sahip otomobiller, 2022'nin ikinci yarısı itibarıyla piyasaya sürülecekti. Şimdiyse beklenen oldu. Dacia'nın yeni logosuna sahip Sandero Stepway modeli gün yüzüne çıktı.

Edinilen bilgilere göre yeni logoyu kullanacak tek model Sandero Stepway olmayacak. Şirketin tüm modelleri, yeni logoyla donatılıp, piyasaya sürülecek. İddialara göre yılın son çeyreği, Dacia için dönüşümün tamamlandığı süreç olarak karşımıza çıkacak. Peki Dacia'nın yeni logosu, otomobillerde nasıl görünecek?

Dacia'nın yeni logosu, otomobillerin üzerinde böyle görünecek

Dacia'nın yeni logosu, D ve C harflerini birbiriyle bütünleştiriyor. Yeni logonun Dacia araçlara yepyeni bir hava katacağını söylemek mümkün. Araçların arka kısımlarında ise logo yerine Dacia yazısının tamamını göreceğiz.

Az önce de belirttiğimiz gibi; yeni logoyu kullanacak tek model Sandero Stepway olmayacak. Spring, Duster ve Jogger gibi modeller de şirketin yeni logosunu kullanacak. Peki bu logo otomobillerin iç kısımlarında nasıl görünecek? Görünen o ki direksiyon simidi, Dacia yazısının tamamına ev sahipliği yapacak...

Dacia logosu araçların içinde böyle görünecek

Peki siz Dacia'nın yenilenen logosunu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...