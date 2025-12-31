Tümü Webekno
Kaç Yaşında Olursanız Olun Yeni Diş Çıkarmanızı Sağlayacak İlacın Testlerine Başlandı!

Japon bilim insanları, insanların kaç yaşında olurlarsa olsunlar yeniden diş çıkarmalarını sağlayacak bir ilacı test etmeye başladılar. Eğer bu çalışma amacına ulaşırsa diş eksikliği sorunu tarihe karışabilir.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japonya'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insanlık için çok önemli olan bir çalışmayı noktalamak üzereler. Eğer bu çalışma istenildiği gibi tamamlanabilirse insanlar, diş kaybı sorunu yaşamayacaklar. Uygulanacak bir ilaç tedavisi, yeni dişlerin çıkabilmesini sağlayacak. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Dişler, yapıları gereğince kemiklerle aynıdırlar. Ancak kemiklerin aksine dişlerin kendini yenileme, kırılma hâlinde onarım gibi bir özellikleri yoktur. İşte Japon bilim insanları, geçmişten gelen bilgi birikimini de kullanarak bu duruma bir çözüm ürettiler. Bilim insanları, 2030 yılı itibarıyla ilacı genel kullanıma açacaklarına inanıyorlar.

İnsanlı test sonuçları umut veriyor!

Başlıksız-1

Önce fareler üzerinde test edilen ve herhangi bir yan etkisi görülmeyen deneysel ilaç, Eylül 2024'ten beri insanlar üzerinde kullanılıyor. Japon bilim insanları, en az bir dişi eksik olan 30 ila 64 yaş arasındaki erkek bireyler üzerinde denedikleri ilacın etkileri açısından da umutlu görünüyorlar. Şu aşamada sorun yaşanmaması durumunda 2 ila 7 yaş arası hastalar da çalışmaya dahil edilecek.

Tıp Dünyasında Tarihi Rekor: Kuveyt-Brezilya Arasında 12.000 Km Uzaklıktan Robot Cerrahlarla Operasyon Gerçekleştirildi!

Japonya'da gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım aylar sonra bu konu nereye evrilmiş olacak. Olası gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...

