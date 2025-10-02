NVIDIA CEO'su, Yeni Dönemde İş Dünyasında En Çok İhtiyaç Duyulacak Meslekleri Açıkladı

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yapay zekânın gelecekte insanların işini elinden alacağına yönelik iddialara farklı bir açıdan yanıt verdi.

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yapay zekânın gençlerin iş bulma şansını azalttığı söylemlerine karşı ilginç bir uyarıda bulundu. Huang’a göre veri merkezlerindeki hızlı büyüme, gençler için sayısız iş fırsatının habercisi ancak bu iş kolları pek de tahmin ettiğiniz şeyler değil.

“Elektrikçi, tesisatçı, marangoz… Tüm bu fabrikaları kurmak için yüz binlercesine ihtiyacımız olacak.” diyen Huang, yetenekli zanaatkârların her ekonomide büyük bir patlama yaşayacağını söylüyor.

Kas gücü ve uzmanlık gerektiren mesleklerde ciddi ihtiyaç var

Huang’ın elektrikçi ve tesisatçı çağrısı, fizik temelli teknoloji alanlarının yazılım yerine daha büyük fırsatlar sunacağı görüşünü de destekliyor. Huang'a göre şu anda kendisi 20 yaşında olsaydı fizik ve mühendislik alanlarına yöneleceğini söylüyor. Diğer CEO’lar da benzer endişeleri dile getiriyor. BlackRock CEO’su Larry Fink, gençlerin ve göçmen işçilerin eksikliğinin veri merkezi inşaatında büyük bir darboğaz yaratacağını belirtiyor. Ford CEO’su Jim Farley ise ABD’de fabrika ve inşaat işçileri açığının ciddi bir sorun olduğunu vurguluyor.

Gençler ise şimdiden fırsatları yakalamaya başladı. Kuzey Carolina’dan 23 yaşındaki Jacob Palmer, üniversiteyi tercih etmeyip çıraklık programına katıldı. Elektrikçi olarak kendi işini kuran Palmer, kısa sürede ciddi kazanç elde ettiğini söylüyor. Elbette şartlar ve fırsatlar eşit değil ama yapay zekânın işimizi alacağından korkmak yerine, yeni iş kollarını ve fırsatlarını yakalamak ve takip etmek oldukça önemli.