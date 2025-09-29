Tümü Webekno
Hollywood'un İlk Yapay Zekâ Film Yıldızı Tanıtıldı

Zürih Film Festivali’nde tanıtılan yapay zekâ oyuncu Tilly Norwood, Hollywood’da sinema endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Hollywood’un ilk yapay zekâ oyuncusu Tilly Norwood, Zürih Film Festivali’nde tanıtıldı. Zürih Film Festivali’nde tanıtılan yapay zekâ karakter Tilly Norwood, sinema dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Gerçek bir oyuncu gibi tasarlanan Tilly, Hollywood’da yapay oyuncuların artık sahneye çıkmaya başladığını gösteriyor.

Hollanda asıllı yapımcı ve komedyen Eline van der Velden’in AI yetenek stüdyosu Xicoia tarafından geliştirilen Tilly, kısa sürede ajansların ve yapımcıların ilgisini çekti. Van der Velden, önümüzdeki aylarda Tilly’nin bir yetenek ajansı ile temsil edilmeye başlanacağını duyurdu.

Yapay zekâ sinema endüstrisinin yeni gerçeği oldu

AI3

Panel oturumlarında yapılan açıklamalara göre, Tilly’nin oyunculuk kariyeri Scarlett Johansson veya Natalie Portman gibi isimlerle kıyaslanabilecek bir şekilde planlanıyor. Van der Velden, yapay zekâ sayesinde yaratıcılığın bütçe sınırlarından kurtulabileceğini ve bu durumun sinema için yeni bir dönem anlamına geldiğini belirtti.

AI2

Hollywood’da izleyicilerin ilgisinin hikâyelere odaklandığı ve oyuncuların yapay ya da gerçek olmasının geri planda kaldığı vurgulandı. Uzmanlara göre yapay zekâ ile yaratılan karakterler geleceğin değil, bugünün sinema dünyasının bir parçası haline gelmiş durumda.

AI1

Yapay Zeka

