Tasarımıyla Dikkat Çeken DS N°7, Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Ne Kadar?

Fransız lüksünü hibrit verimliliğiyle harmanlayan yeni DS N°7, 2 donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren ve premium bir marka olarak nitelendirebileceğimiz DS Automobiles, yeni nesil modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise Fransız firma yeni dönemini simgeleyen yeni DS N°7 modelini resmen ülkemize getirdi.

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DS N°7 modeli, DS7’nin yerine geldi. Fransız zarafetini ve yüksek konfor standartlarını temsil eden model, Türkiye’ye iki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Gelin premium SUV segmentinde iddialı olacak DS N°7’nin fiyatlarına ve detaylarına bakalım.

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DS N°7 Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Versiyon Fiyatı DS N°7 Pallas Hybrid 145 Otomatik 3.700.000 TL DS N°7 Étoile Hybrid 145 Otomatik 4.100.000 TL

Açıklanan resmi liste fiyatlarına göre DS N°7 Pallas Hybrid 145 Otomatik versiyonu 3.700.000 TL, bir üst basamakta yer alan DS N°7 Étoile Hybrid 145 Otomatik versiyonu ise 4.100.000 TL fiyatlara sahip.

Her iki donanım seviyesi de zengin standart güvenlik ve konfor özellikleriyle geliyor. 19 inç boyutundaki ORIONIS alaşım jantlar, iki bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ile çalıştırma sistemi ve yalıtımlı panoramik cam tavan araçta fabrika çıkışı standart olarak bulunuyor. Kullanıcı dostu pratik detaylar arasında eller serbest erişim özellikli elektrikli bagaj kapağı, havalandırma destekli kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto bağlantısını destekleyen gelişmiş multimedya altyapısı yer alıyor.

Güvenlik tarafında ise Stop & Go yeteneğine sahip adaptif hız sabitleyici, DS Clean Cabin hava temizleme sistemi, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Uzun Menzilli Kör Nokta Yardımcısı, Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Güvenlik Freni ile Trafik Levhaları ve Hız Sınırı Yardımcıları her iki versiyonda da ek bir ücret ödemeden sunuluyor. Pallas versiyonunda İnci Grisi ve Sonsuzluk Mavisi DS CANVAS iç mekan konsepti yer alırken, Étoile versiyonunda Celeste Gri Nappa deri döşeme ve deri kaplı direksiyon gibi lüks detaylar öne çıkıyor.

Yeni DS N°7, Türkiye pazarına ilk etapta 145 beygir sistem gücü üreten yeni nesil hibrit motor kombinasyonuyla çıkıyor. Söz konusu sistemin merkezinde, çift kavramalı 6 ileri oranlı otomatik şanzımanın içerisine kompakt bir biçimde entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoru yer alıyor. Bu hibrit altyapı, şehir içi sürüş sürelerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını tamamen elektrik gücüyle sıfır emisyon eşliğinde geçirebiliyor. Karma kullanım koşullarında 100 kilometrede 5,4 litrelik bir yakıt tüketim değeri sunan otomobil, 122 g/km karbondioksit salımıyla çevre standartlarını gözetiyor.

4,66 metre uzunluk, 1,90 metre genişlik ve 1,63 metre yükseklik ölçülerine sahip olan model, 740 mm çapındaki geniş tekerlekleriyle güçlü bir duruş sergilerken, kendi segmentinin en iddialı değerlerinden biri sayılan 0,26 Cx hava sürtünme katsayısına ulaşıyor.

İç mekân tasarımında lüks detayları teknolojiyle buluşturan DS N°7, kokpitte 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğünde geniş bir bilgi-eğlence ekranıyla kullanıcıyı karşılıyor. Markanın karakteristik "Clous de Paris" kabartma işlemeleri, inci dikiş motifleri, açık altın rengi süslemeler ve saat kayışı formundaki koltuk dikişleri yaşam alanının premium havasını pekiştiriyor. Türkiye’deki DS modelleri arasında ilk kez kullanılan doğal ahşap kaplamalar, sekiz farklı renge sahip PolyAmbient ortam aydınlatması ve aydınlatmalı DS koltuk logoları dikkat çeken detaylar arasında. Ergonomiyi iyileştirmek amacıyla tasarlanan X formundaki yeni direksiyon simidi temel kontrollere erişimi kolaylaştırıyor