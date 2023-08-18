God of War geliştiricisi SIE Santa Monica Studio'nun yayınladığı yeni bir iş ilanı, yeni bir God of War oyununun yolda olduğunu düşündürüyor. Üstelik böyle düşünülmesini sağlayan çok önemli detaylar var.

Geçmişte PlayStation ekosistemine özel olan, birkaç yıl önce ise PC sürümü de yayınlanan efsane oyun God of War ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricileri arasında yer alan SIE Santa Monica Studio'nun internet sitesinde yer alan küçük bir detay, yeni bir God of War oyununun yolda olabileceğini düşündürüyor.

SIE Santa Monica Studio, ekibine dahil etmek üzere yeni bir oyun tasarımcısı aramaya başladı. Resmi internet sitesinde yayınlanan bir iş ilanına göre yeni personel, özellikle de "savaş" odaklı bir oyun için çalışmalar sürdürecek. Buraya kadar söylediklerimizden "Bunu nasıl God of War'a bağladınız?" şeklinde yorumladıysanız sakin olun. SIE Santa Monica Studio'nun işe alacağı kişi sıradan bir tasarımcı olmayacak.

İşe alınacak kişinin God of War evrenini iyi tanıması gerekiyor!

God of War geliştiricisinin internet sitesindeki ilanın gereksinimler bölümünde tam olarak şöyle bir ifadeye yer veriliyor:

God of War (2018) ve God of War Ragnarök (2022) hakkında bilgi sahibi olmalı, savaş sistemleri, mekanikler ve düşmanlar hakkında derinlemesine bilgi verebilmelidir.

SIE Santa Monica Studio, iş ilanı ile ilgili açıklamasında "henüz duyurulmamış yeni bir proje"den bahsediyor. God of War serisinin geçmişini düşündüğümüzde, bu oyun için büyük genişleme paketleri tasarlanmadığını zaten biliyoruz. Serinin ikinci oyunu God of War Ragnarök'ün de neredeyse bir yıl önce piyasaya sürüldüğünü ve bugüne kadar da genişletme paketleriyle ilgili herhangi bir bilgi gelmediğini göz önünde bulunduracak olursak, elimizde yepyeni bir oyundan başka bir seçenek kalmıyor...