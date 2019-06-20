Project Borealis İle İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Half-Life hayranları tarafından hazırlanan Project Borealis isimli projeye ait yeni bir geliştirici günlüğü yayınlandı.

Bilmeyenler için hemen söyleyelim; Half-Life 2’nin yazarı Marc Laidlaw, 2017 yılında kendi bloğunda Half-Life 2: Episode 3’ün ana hatlarını paylaşmıştı. Project Borealis, bu ana hatlar baz alınarak 2018 yılında yapımına başlanan hayran yapımı bir oyun. Henüz geliştirme aşamasında olan oyun hakkında geliştiriciler tarafından yeni bir video paylaşıldı.

Episode 3’te ana karakter Gordon Freeman ve Alyx Vance, Episode 2’de adı geçen araştırma gemisi Borealis’i bulmak için Antarktika’ya gidiyorlar. Burada bir Combine üssüne sızan karakterlerimiz, önceki oyunlardan bildiğimiz Dr. Mossman’i kurtarıyor ve Combine istilasını durdurmak için adeta bir intihar görevi üstleniyorlar.

Oyunun hikâyesiyle ilgili doldurulması gereken birçok boşluk olduğu kesin ancak görüldüğü kadarıyla Project Borealis ekibi iyi bir iş çıkarıyor. Videoda ekibin ismi 'Listening Post' olan bir bölümle ilgili çalışmaları görünüyor. Videoda genel olarak ekibin geçtiği aşamalar gösterilse de projenin şimdiki hâlinin bir oynanış videosu da var. Şimdilik oynanış çok erken bir aşamada olsa da projeyi takip edenleri heyecanlandırmaya yetiyor. Sonuçta ortada yapılan bir Half-Life oyunu var.

Videonun ikinci yarısında oyunun fizikleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Örnek olarak 'Gravity Gun' etkileşime geçtiği bir objenin etrafındaki objeleri de etkileyecek. Aynı zamanda silaha 'Vortex' isimli bir mod da eklenecek ve bu modda etrafta bulunan bütün objeleri tek bir noktada toplayabileceğiz. İsterseniz ekip tarafından paylaşılan yeni oynanış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ekip, şimdilik 80 gönüllü çalışandan oluşuyor ve gönüllü çalışacak iş arkadaşları arıyorlar.