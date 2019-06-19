Valve'dan Counter Strike'ın 20. Yaş Gününe Özel Retro Dust 2

Birinci şahıs nişancı oyunlarının en popülerlerinden bir tanesi olan Counter Strike'ın 20. yaş günü yaklaşırken Valve, oyunun en az kendisi kadar popüler olan Dust 2 haritasının retro versiyonunu duyurdu.

Biraz sonra söyleyeceklerimiz "Nasıl? O kadar oldu mu gerçekten? Ne ara geçti bunca zaman?" gibi soruları kendinize sormanıza neden olabilir. Counter Strike efsanesi, önümüzdeki dönemlerde tam olarak yirminci yaş gününü kutlayacak. Elbette böyle bir efsanenin bugünkü konumuna gelmesi kolay olmadı ancak Valve, Counter Strike'ın şanına yaraşır bir kutlama yapmaya hazırlanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu kutlama, Counter Strike kadar efsaneleşmiş bir harita olan Dust 2 ile ilgili. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, oyuncuların Counter Strike'ın en çok tercih edilen haritalarından birisi olan Dust 2'nin retro versiyonunu yıl dönümü etkinliklerinde oynayabilecekleri ifade edildi.

Son olarak 2017 yılında yenilenen Dust 2 haritası, her ne kadar çokça tartışılmış olsada oyunseverler bu haritayı kısa bir süre içerisinde benimsemişlerdi. Oynanabilir durumda olan retro Dust 2 ise pek çok oyunsevere geçmişini hatırlaracak türden. Retro haritanın görüntüsü ile eskilerden alışık olduğunuz şekilde olacak. İşte CS:GO Twitter hesabından paylaşılan o görseller;