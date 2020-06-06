Yeni Bir Halo Oyununa İşaret Eden Bir İş İlanı Ortaya Çıktı

Halo'nun geliştiricisi 343 Industries tarafından yayınlanan bir iş ilanı, Halo evrenine eklenecek yeni bir oyun için kolların sıvandığını gösteriyor. İş ilanında 343'le çalışacak 'kıdemli yapımcı' aranıyor. Öte yandan Halo evreninin yeni oyunu Halo Infinite'in bu senenin son çeyreğinde yayınlanacak.

Görünüşe göre, yeni bir Halo oyunu yolda. Hayır, bu oyun, bu sene içerisinde çıkması beklenen Halo Infinite değil. Halo evreninin geliştiricisi 343 Industries tarafından yayınlanan ve kıdemli bir yapımcının arandığı yeni bir iş ilanı, Halo evreninde yeni bir faaliyetin başlayacağına işaret ediyor. İlanda, kıdemli yapımcının 'Halo evrenindeki yeni bir projenin geliştirilmesine yardımcı' olması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, 343 Industries, Halo serisinin devam oyunlarıyla yeni doğrultulara sokma sözünü tutuyor.

Twitter'dan paylaşılan ilanda, kıdemli yapımcı adaylarına, oyun endüstrisindeki en heyecan verici ve yaratıcı fikri mülkiyetlerden birinde çalışma şansı yakalayacakları söyleniyor. Oyun hakkında ayrıntılı bilgi almamız imkânsız, hatta 343 Industries'in de oyunun alacağı biçim hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığı anlaşılıyor. Yine de bu, stüdyonun FPS oyunlarının çekirdek dizilerinin dışında, Halo Wars veya Spartan Assault'la aynı yolda Halo oyunları yaratma konusunda yaptığı ilk açıklama değil.

Yeni Halolar yolda

Geçen sene IGN'ye Halo uyarlamaları hakkında konuşan 343 Industries'in yöneticisi Bonnie Ross, değişik oyun türlerinde değişik hikâyeler anlatabileceklerini, bunun sadece bir zamanlama meselesi olduğunu söylemişti. Ross, söyleşi sırasında bu tip projeler için hâlâ zaman olduğunu ve stüdyonun Halo Infinite ile uğraştığını söylemişti ancak görünüşe bakılırsa Halo Infinite'in çıkışının yaklaşmasıyla birlikte 343 Industries bir sonraki Halo için kolları sıvadı.

Halo Infinite hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Jiralhanae, yeni oyunla birlikte geri dönüyor. İnsanlar tarafından ‘Brutes’ olarak da tanınan Jiralhanae, Doisac’ın iki ayaklı dev maymun türleri olarak biliniyor. Saplantılı davranışlara sahip olan bu dev yaratıklar, Covenant’ın en yeni üyelerinden biri.

Xbox Series X’in lansman oyunu olan Halo Infinite, yeni konsolun satışlarının başlamasıyla birlikte piyasaya sürülecek. Buna ek olarak oyunun PC ve Xbox One için de şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve bu platformlar için de çıkış yapacağı biliniyor.