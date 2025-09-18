Yeni Hyundai i30 Yeniden Türkiye'de: İşte Fiyatı

Hyundai, hibrit motorla donatılan yeni i30'u Türkiye'ye getirdi. İki farklı donanım seçeneği ile satılacak otomobil, alıcı bulmayı başaracak gibi duruyor. Peki Hyundai i30 neler sunuyor? Türkiye fiyatı ne kadar?

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, uzun zaman önce Türkiye'den çektiği i30'u yeniden Türkiye pazarına soktu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan otomobil, fena sayılmayacak fiyatı ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor.

Peki Hyundai i30'un Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor. Gelin hep birlikte Hyundai i30 ile ilgili bilmeniz gereken her şeye yakından bakalım...

Hyundai i30 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5T-GDI MHEV 140 PS, Hibrit Comfort, Otomatik 1.699.000 TL 1.5T-GDI MHEV 140 PS, Hibrit Prime, Otomatik 1.999.000 TL

Karşınızda Hyundai i30:

Türkiye'ye giriş yapan Hyundai i30, oldukça modern bir tasarımla geliyor. LED destekli farlarla şık bir görünüm kazanan otomobil, ön kısımdaki detayları arka aydınlatmaya yerleştirilen LED aydınlatmalarla destekliyor. Otomobilin ön, arka ve yan profillerinde gördüğümüz krom detaylar, premium hissiyat veriyor. Ancak zamanında çok sevilen otomobil, hafiften Seat Leon'u andırıyor.

Hyundai i30'un iç tasarımına baktığımızda sade bir kabinle karşılaşıyoruz. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan otomobil, orta konsolda da aynı boyuttaki bilgi-eğlence ekranını barındırıyor. Hareketli kol dayama ve arkada oturan yolcular için sağlanan çift bölgeli klima da dikkat çeken detaylar arasında.

Hyundai, Türkiye'ye yeniden getirdiği i30'da tek bir motor seçeneği sunacak. Bu motor seçeneği, 1.5 litrelik benzinli motor ile desteklenen hafif hibrit üniteden oluşuyor. 140 PS gücündeki bu motor ile i30, 197 km/s hızı görebilecek. 7 ileri vitesli DCT şanzıman, tercih edebileceğiniz tek seçenek olacak.