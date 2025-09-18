Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Hyundai i30 Yeniden Türkiye'de: İşte Fiyatı

Hyundai, hibrit motorla donatılan yeni i30'u Türkiye'ye getirdi. İki farklı donanım seçeneği ile satılacak otomobil, alıcı bulmayı başaracak gibi duruyor. Peki Hyundai i30 neler sunuyor? Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni Hyundai i30 Yeniden Türkiye'de: İşte Fiyatı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, uzun zaman önce Türkiye'den çektiği i30'u yeniden Türkiye pazarına soktu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan otomobil, fena sayılmayacak fiyatı ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor.

Peki Hyundai i30'un Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor. Gelin hep birlikte Hyundai i30 ile ilgili bilmeniz gereken her şeye yakından bakalım...

Hyundai i30 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5T-GDI MHEV 140 PS, Hibrit Comfort, Otomatik 1.699.000 TL
1.5T-GDI MHEV 140 PS, Hibrit Prime, Otomatik 1.999.000 TL

Karşınızda Hyundai i30:

Başlıksız-1

Türkiye'ye giriş yapan Hyundai i30, oldukça modern bir tasarımla geliyor. LED destekli farlarla şık bir görünüm kazanan otomobil, ön kısımdaki detayları arka aydınlatmaya yerleştirilen LED aydınlatmalarla destekliyor. Otomobilin ön, arka ve yan profillerinde gördüğümüz krom detaylar, premium hissiyat veriyor. Ancak zamanında çok sevilen otomobil, hafiften Seat Leon'u andırıyor.

Başlıksız-1

Hyundai i30'un iç tasarımına baktığımızda sade bir kabinle karşılaşıyoruz. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan otomobil, orta konsolda da aynı boyuttaki bilgi-eğlence ekranını barındırıyor. Hareketli kol dayama ve arkada oturan yolcular için sağlanan çift bölgeli klima da dikkat çeken detaylar arasında.

Başlıksız-1

Hyundai, Türkiye'ye yeniden getirdiği i30'da tek bir motor seçeneği sunacak. Bu motor seçeneği, 1.5 litrelik benzinli motor ile desteklenen hafif hibrit üniteden oluşuyor. 140 PS gücündeki bu motor ile i30, 197 km/s hızı görebilecek. 7 ileri vitesli DCT şanzıman, tercih edebileceğiniz tek seçenek olacak.

Üretilen son BMW M4 GTS, 1 milyon dolara satışa çıktı Üretilen son BMW M4 GTS, 1 milyon dolara satışa çıktı
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim