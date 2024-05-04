Intel'in Arrow Lake Core Ultra 9 285K amiral gemisi masaüstü bilgisayar işlemcisinin 5.5GHz çekirdek hızına sahip olacağı iddia edildi.

Intel'in yeni amiral gemisi masaüstü işlemcileri için geri sayım devam ederken gelen haberler, yeni dönemde Arrow Lake Core Ultra 9 285K işlemcinin çekirdek hızının düşeceğini gösteriyor. Weibo'da MebiuW adlı kullanıcının yaptığı paylaşımlara göre yeni amiral gemisi işlemcini çekirdek hızı 5.5GHz oldu.

Şu anda piyasada bulunan Intel Core i9-14900KS işlemcilerin çekirdek hızı ise 6.20GHz olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, bugüne kadar piyasaya çıkan en yüksek stok hıza sahip işlemci olmuştu.

Hız her şey demek değil

Amiral gemisi Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemci olan Core Ultra 9 285K'nin 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı bulunuyor. Bu yapıdaki çekirdeklerden 8'i Lion Cove P-Core mimarisine, 16'sı ise Skymont E-Core mimarisine sahip olacak. Ayrıca bu işlemcide TMSC'nin 3nm işlemci nodlarına sahip olacağı ifade edildi. Yeni nesil işlemcilerin iddia edilen hızları ise şu şekilde:

Core Ultra 9 285K - 5.50 GHz (Max?)

- 5.50 GHz (Max?) Core i9-14900KS - 6.20 GHz (Max)

- 6.20 GHz (Max) Core i9-14900K - 6.00 GHz (Max)

- 6.00 GHz (Max) Core i9-13900KS - 6.00 GHz (Max)

- 6.00 GHz (Max) Core i9-13900K - 5.80 GHz (Max)

- 5.80 GHz (Max) Core i9-12900KS - 5.50 GHz (Max)

- 5.50 GHz (Max) Core i9-12900K - 5.20 GHz (Max)

Yeni işlemcinin çekirdek hızı %12 daha düşük olacak. Öte yandan hız her zaman için işlemcilerin performansını değerlendirecek tek şey değil. Intel, çekirdek performansını aradaki hız farkını kapatabilecek seviyeye getirmeyi başarabilir.