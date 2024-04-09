13. ve 14. nesil Intel i9 işlemciler ile ilgili son derece kritik bir sorun ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu işlemcilere sahip sistemlerde Fortnite dahil Unreal Engine ile geliştirilen oyunlarda çökme sorunları görülüyor.

Intel'in 13. ve 14. nesil Core i9 işlemcilerini sistemlerine ekleyen pek çok kişi muhtemelen bu işlemciler ile doya doya oyun oynamayı planlıyordu. Unreal Engine kullanan oyunlarda yaşanan çökmeler ise bu oyunseverlerin heveslerini kursağında bıraktı. The Finals, Fortnite, Tekken 8 gibi pek çok oyunda yaşanan sorun yüzünden en sonunda Epic Games, Intel Core i9 13900K ve 14900K kullananlar için BIOS ayarı tavsiyesinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Intel'den de bir açıklama geldi. Teknoloji devinden yapılan açıklamada "Intel, 13. ve 14. nesil core işlemcilerde belli görevleri gerçekleştirirken yaşanan sorunların farkında ve bu sorunları önemli ortaklarla birlikte incelemektedir." ifadesi kullanıldı.

Oyundan oyuna hatalar değişiyor

Unreal Engine kullanan cihazlarda ortaya çıkan sorunlar ise oyundan oyuna değişiyor. Bazı oyunlarda "bellek dolu" hatası alınırken bazı oyunlar hiçbir hata mesajı vermeden doğrudan masaüstüne dönüyor. Bu oyunların çoğunun Unreal Engine kullanıyor olması dikkat çekerken Intel'in bir kararlılık sorunu yaşadığı düşünülüyor.

Oyunlardaki sorunun çözümü için ise iki farklı alternatif söz konusu, kararlılığı arttırmak için Intel işlemcilerin ya çalışma hızını ya da voltajını düşürmek gerekiyor. Her ne kadar farklı çözüm alternatifleri olsa da Intel'in şimdilik sadece incelemeye başlamış olması, sorunun "resmî" çözümüne daha zaman olduğunu gösteriyor.