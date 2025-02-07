Apple'ın fiziksel mağazalarında iPad Air ve MacBook Air'lerin stoklarının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor.

Apple'ın bu yıl yeni iPad Air ve MacBook Air modellerini piyasaya sürebileceği iddia ediliyordu ve bugün gelen yeni bir gelişme, şirketin mağazalarında stokların ciddi oranda azaldığı, bunun da yeni modellerin çok yakında gelecek olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

İddialara göre Apple, 2025’in ilk yarısında M4 çipine sahip bir MacBook Air ve yeni nesil iPad Air modellerini tanıtacak. Önceden iPad Air’in M3 çipiyle geleceği söylense de Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın doğrudan M4’e geçiş yapacağını belirtiyor. Bunun dışında büyük bir donanım veya tasarım değişikliği beklenmiyor.

Yeni iPad Air ve MacBook Air'ler yolda

Apple ayrıca iPad Air için yeni bir Magic Keyboard geliştiriyor. Pro modelinde kullanılan alüminyum gövdeye sahip olmayacak olsa da ekstra bazı yenilikler sunması bekleniyor.

Son olarak bugün aktardığımız üzere aynı raporda iPhone SE 4'ün önümüzdeki hafta bir basın açıklamasıyla duyurulacağı ve Şubat ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Tüm bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek fakat Apple'ın gerek Apple Intelligence özellikleri gerek yeni ürünleriyle 2025'i 2024'e kıyasla daha dolu dolu geçireceği düşünülüyor.