Apple, insan benzeri hareketler yapabilen yeni bir masaüstü robot geliştirdi. Robotun duygu temelli tepkiler verebildiği ortaya çıktı.

Apple, insan benzeri hareketler yapabilen yeni bir masaüstü robot üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Apple'ın makine öğrenimi araştırma ekibi tarafından geliştirilen robotun, lambaya benzeyen bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

Apple tarafından yayımlanan videoda masaüstü robotun kullanıcıyla nasıl etkileşime girdiği gösteriliyor. Paylaşılan görüntülerde bir kullanıcının hava durumunu sorması üzerine robotun önce pencereye baktığı, ardından yanıt verdiği yer alıyor. Kullanıcının yürüyüşe çıkacağını söylemesi üzerine ise davet edilmediğini anlayarak üzgün bir tepki verdiği görülüyor.

İnsanlarla etkileşime girebiliyor

Bir başka sahnede robot, kullanıcının el hareketlerine uyum sağlayarak iPhone ile fotoğraf çekimi için aydınlatma sağlıyor. Masadaki bardağı iterek su içmesini hatırlatıyor ve bir 3D yazıcının kurulumunu izleyerek duvara ilgili bir eğitim videosu yansıtıyor. Apple’ın bu alandaki çalışmaları, gelecekte piyasaya sürülebilecek yeni bir cihazın işlevleri hakkında ipucu veriyor da diyebiliriz. Aynı zamanda robotun Siri ve Apple Intelligence ile entegre şekilde çalışması ve farklı sesleri ayırt edebilmesi bekleniyor. Bunların yanı sıra robotun "Bana bak" gibi komutlarla da yönlendirilebileceği belirtildi.

Apple’ın bu yıl tanıtacağı akıllı ev merkezine ek olarak, daha gelişmiş bir modelin de piyasaya sürülmesi gündemde. Cihazın yaklaşık 1.000 dolarlık bir fiyatla satışa çıkması planlanıyor ancak bu fiyatlandırmanın değişebilme ihtimali de söz konusu.