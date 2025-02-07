Mark Gurman, Apple'ın iPhone SE 4 planlarını hızlandırdığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre telefon, gelecek hafta duyurulacak. Ay sonuna doğru da piyasaya sürülecek.

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, şirketin uzun zamandır gündemde olan akıllı telefonu iPhone SE 4 ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Mark Gurman, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'u gelecek hafta duyurabileceğini iddia etti.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone SE 4 lansmanının bu kadar erken bir tarihte gerçekleştirilecek olmasının nedeni, mevcut iPhone SE 3 stoklarının ciddi anlamda azalmış olması. Bloomberg'in deneyimli analisti, Apple'ın bunu bir fırsata çevireceğini söylüyor.

Satışlar ise bu ayın sonlarında başlayacak

Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple, iPhone SE 4 satışlarına bu ayın sonu itibarıyla başlayacak. Eğer bu iddia gerçek olursa kullanıcılar, şirketin 2022 yılından beri güncellenmeyen uygun fiyatlı modeline birkaç hafta sonra ulaşmış olacaklar.

iPhone SE 4, daha birkaç hafta önce kanlı canlı görüntülenmişti:

Yalnız burada dikkat çekici bir nokta var. Apple'ın yeni nesil iPhone SE modeli, önceki nesillere kıyasla bir nebze daha pahalı olacak. Mark Gurman, telefonun fiyatının 500 dolar civarlarında olacağını söylüyor. Öte yandan; firma, iPhone SE 4 için bir etkinlik gerçekleştirmeyecek. Bunun yerine internet sitesi üzerinden resmî açıklama yapılacak.