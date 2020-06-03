Yeni iPad Pro, 2021'in İlk Yarısında Tanıtılabilir

Verdiği sızıntı bilgilerle tanıdığımız L0vetodream sayfası tarafından paylaşılan iddialara göre Apple’ın yeni iPad Pro modeli A14X işlemci, 5G bağlantı desteği ve Mini LED ekranla birlikte 2021 yılının ilk yarısı içerisinde tanıtılabilir.

L0vetodream’in Twitter hesabı üzerinden verdiği bilgilere göre yeni iPad Pro modeli özellikle yoğun şebeke kullanımının olduğu yerleşim yerleri için çözüm getiren ve kısa mesafelerde son derece hızlı performans sergileyen 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Hem 'mm Dalgaları' hem de '6 GHz altı' şebeke bandını desteleyen bu teknolojinin arkasında Qualcomm firması tarafından üretilen Snapdragon X55 modeminin olduğunu da belirtelim.

Yeni iPad Pro’nun sahip olması beklenen bu bant genişliğinin daha uzak mesafelerde sunduğu daha başarılı bağlantı performansının önemli bir yenilik olduğunu sizlerle paylaşırken Snapdragon X55 modeme sahip olması beklenen bir diğer yeni Apple ürününün, firmanın bir sonraki amiral gemisi olacak olan iPhone 12 modeli olacağını söyleyelim. Buradaki önemli bir detaysa Apple’ın kendi 5G bağlantı teknolojisini geliştiriyor olması. İddialara göre teknoloji devi, bu yeni teknolojisini ileride tanıtacağı yeni ürünlerinde kullanacak.

Yeni iPad Pro, 2021 yılında gelebilir:

Apple’a yönelik daha önceki sızıntılarla tanıdığımız Ming-Chi Kuo ve Jon Prosser gibi isimler, yeni iPad Pro modeli için 2020 yılı sonlarına işaret etseler de ortaya çıkan iddialar A14X yongasına sahip olması beklenen yeni modelin 2021 yılında tanıtılma ihtimalini güçlendiriyor. ABD merkezli teknoloji devinin son iPad Pro modelini geçtiğimiz mart ayında tanıttığını düşünürsek bu iddia son derece olası görünüyor.

Bildiğiniz üzere Apple tarafından mart ayında satışa çıkartılan iPad Pro modeli, A12X’e oldukça benzeyen A12Z yongasıyla karşımıza çıkmıştı. Bu tabletin bir LIDAR tarayıcısına sahip olduğunu da hatırlatalım. L0vetodream sayfasının 2020 model yeni iPhone SE modeli tanıtılmadan önce cihazla ilgili birçok önemli detayı ortaya çıkardığını düşünürsek ortaya attığı bu iddialar doğru olabilir.