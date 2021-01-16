Yeni iPhone'lar Ekran Altı Parmak İzi Okuyucuyla Gelebilir

Apple'ın sonbahar aylarında tanıtmasını beklediğimiz yeni iPhone serisi, Bloomberg'in haberine göre ekran altı parmak izi okuyucuyla birlikte gelebilir. Apple, bugüne kadar parmak izi okuyucu yerine Face ID teknolojisine önem vermişti.

Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtmasını beklediğimiz yeni iPhone serisi, her sene olduğu gibi erkenden bazı haberlerle gündeme gelmeye başladı. Bugünse iPhone 12 serisine göre daha az yeni özellikle gelmesi beklenilen serinin uzun zamandır beklenen bir özelliğe kavuşacağı iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre Apple, henüz ismini bilmediğimiz yeni iPhone serisindeki modellerinde ekran altı parmak izi okuyucuya yer verecek. Bugüne kadar Face ID yöntemine önem veren şirket, kullanıcılarına kimliklerini doğrulamaları için alternatif bir yol sunmuş olacak.

Apple, parmak izi okuyucudan uzaklaşmaya başlamıştı:

Apple, parmak izi okuyucu teknolojisini akıllı telefon dünyasında popüler hale getiren ilk şirketlerden biriydi. 2013 yılında iPhone 5S ile bu teknolojiye yer veren Apple, teknolojiden yavaş yavaş uzaklaşan ilk şirketlerden de biri oldu. 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X, parmak izi okuyucuya yer vermiyordu.

Apple, katlanabilir ekran testleri gerçekleştiriyor:

Bloomberg'in haberinde yeni iPhone serisi dışında bir detaya daha yer verildi. Habere göre Apple, şu anda katlanabilir ekran testleri yapıyor. Ancak Apple'ın katlanabilir ekran hakkında henüz somut bir plana sahip olmadığı ve bu teknolojiye sahip telefonlarını ancak birkaç yıl sonra görebileceğimiz de haberde belirtildi.

Apple'ın her zamanki gibi merakla beklediğimiz yeni iPhone akıllı telefon serisi, dün paylaştığımız haberde de bahsettiğimiz üzere iPhone 13 ismiyle piyasaya sürülmeyebilir. Bunun nedeniyse 13 sayısının "uğursuz" olarak kabul edilmesi. Yeni isim hakkındaki iddialar arasındaysa iPhone 12s, iPhone 21 ve iPhone 2021 isimleri yer alıyor.