MIUI 12.5 Güncellemesini Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon arayüzü MIUI 12.5 duyuruldu. Dikkat çekici özelliklere sahip olan MIUI 12.5, hem daha iyi bir performans hem de daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Kısa süre önce yeni nesil amiral gemisi Mi 11’i tüketicilerin beğenisine sunan Xiaomi, lansman sırasında akıllı telefon arayüzü MIUI’ın en yeni sürümü olan MIUI 12.5’i de duyurdu. Böylece önümüzdeki dönemde Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonlara gelecek özellikleri de öğrenmiş olduk.

Xiaomi, MIUI 12.5’i ile gerçekleştirdiği performans iyileştirmesini anlatmak için oldukça uzun zaman ayırdı. Şirket, MIUI 12.5 ile birlikte gömülü halde gelen uygulama sayısını dokuza düşürdüklerini ifade ederken; uygulamalar arası geçiş animasyonlarının da iyileştirildiğini ve görece daha iyi performans elde edildiğini belirtiyor.

Xiaomi, MIUI 12.5 ile sistem uygulamaları sayısını 9'a düşürdü

Xiaomi’nin açıklamalarına göre MIUI 12.5, MIUI 11’e kıyasla yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Dahası, MIUI 12’nin Süper Duvar Kağıtları özelliği, Mountain Snow adlı yeni bir özellik ile iyileştirilmiş durumda. Bu özellik ile duvar kağıdınız, günün hangi saatinde olduğunuza göre değişiyor.

MIUI 12 Süper Duvar Kağıtları Mountain Snow özelliğinin gösterildiği video

Xiaomi, MIUI 12.5’in seslerini tasarlarken doğadan ilham aldığını belirtiyor ve arayüze rüzgardan hayvan seslerine kadar pek çok doğal ses eklediğini ifade ediyor. Buna göre bildirim sesini bir kuş cıvıltısı, ya da alarmınızı bir rüzgar hışırtısı yapabileceksiniz.

MIUI 12.5 animasyonlarının gösterildiği video

MIUI 12.5 ile birlikte arayüze haptic dokunma teknolojisi de entegre ediliyor. Böylece akıllı telefon deneyiminiz, görme ve duymanın ötesine çıkarak dokunma ile gelişecek. Zira MIUI 12.5, titreşim motoru ile uyumlu çalışarak dokunduğunuz yüzeye göre farklı dokunmatik geri bildirimler gönderecek.

Xiaomi, MIUI 12.5 ile birlikte panoya, konum verisine ve galeriye erişim için yeni izinler getiriyor. Tamamen gizlilik odaklı olan bu izinler, uygulamaların kullanıcı verisine doğrudan erişimini zorlaştırıyor. Ayrıca artık Mi Browser, web sitelerinin arka planda çalışıp çalışmadığı ya da güvenli olup olmadığı konularında da kullanıcılarıları sürekli olarak bilgilendirecek.

MIUI 12.5 güncellemesi alacağı açıklanan Xiaomi telefonlar