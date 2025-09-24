2025 Peugeot 408 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Peugeot 408, fastback silüeti, SUV esintileri taşıyan keskin hatları ve en güncel teknolojileriyle C segmentine iddialı bir giriş yapıyor. Göz alıcı tasarımı, PEUGEOT i-Cockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkan model, konfor ve stili bir arada sunuyor. Peki, Yeni Peugeot 408 alınır mı?

Fransız otomobil devi Peugeot, 408 modeliyle C segmentindeki geleneksel tasarımlara meydan okuyor. Bir sedanın zarafetini, bir fastback’in dinamizmini ve bir SUV’un güçlü duruşunu tek bir potada eriten 408, alışılmışın dışında bir otomobil arayanlar için tasarlandı. Markanın yeni logosu ve modern çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gelişmiş PEUGEOT i-Cockpit teknolojisi, zengin donanım seçenekleri ve verimli motoruyla sadece tasarımıyla değil, sunduğu deneyimle de fark yaratmayı hedefliyor. Peki Peugeot 408 alınır mı? Bu otomobilin fiyatı ve teknik özellikleri nasıl? İşte Peugeot 408 hakkında bilmeniz gereken her şey.

Peugeot 408 dış tasarımı:

Yeni Peugeot 408, ilk bakışta keskin ve geometrik hatlarıyla dikkat çekiyor. Ön bölümde markanın yeni aslan logosuna ev sahipliği yapan geniş ön ızgara, modele agresif bir kimlik kazandırıyor. Izgaranın her iki yanında konumlanan "Aslan Dişi" gündüz farları, markanın imza tasarımını sürdürüyor.

Aracın fastback formundaki tavan çizgisi, akıcı bir şekilde arka spoylere uzanarak dinamik bir silüet oluşturuyor. GT versiyonunda sunulan Matrix Full LED farlar üstün bir aydınlatma sağlarken, arka bölümdeki 3D Aslan Pençesi stop lambaları otomobilin teknolojik ve modern karakterini vurguluyor.

408’in güçlü duruşu, 19 inçlik büyük jantlar ve 189 mm’lik yerden yüksekliği ile destekleniyor. Parlak siyah renkteki arka tampon ve yan ayna kaplamaları gibi detaylar ise otomobilin sportif ve şık görünümünü tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Peugeot 408 iç tasarımı:

Yeni 408’in kabinine baktığımızda sürücüyü markanın en güncel PEUGEOT i-Cockpit mimarisi karşılıyor. Kompakt boyutlu ve sportif direksiyon simidi, sürüş keyfini artırırken GT versiyonunda ısıtma özelliği de yer alıyor. Direksiyonun hemen üzerinde yer alan 10 inçlik dijital gösterge paneli, GT donanımında üç boyutlu bir tasarıma kavuşuyor.

Orta konsolda yer alan 10 inçlik kapasitif dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. GT versiyonunda bu ekrana ek olarak, sık kullanılan fonksiyonlar için kişiselleştirilebilir kısayollar sunan dokunmatik i-Toggles tuşları bulunuyor. Bu teknoloji hem şık bir görünüm hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Peugeot 408'in iç mekânında konfor ve kalite hissi ön planda tutuluyor. Allure donanımında yarı deri kumaş ve mint yeşili dikişli koltuklar yer alırken, GT’de Alcantara yarı deri ve adamite yeşili dikişli koltuklar bizleri karşılıyor. GT versiyonundaki AGR onaylı, ısıtmalı, masaj fonksiyonlu ve elektrikli koltuklar, uzun yolculuklarda bile üst düzey konfor vadediyor.

Pratiklik tarafında da 408 oldukça iddialı. 536 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.611 litreye kadar genişletilebiliyor. Ayrıca 188 mm’lik arka diz mesafesi, arkada seyahat eden yolcular için oldukça ferah bir alan sunuyor. GT donanımındaki elektrikli bagaj kapağı ise kullanım kolaylığını artırıyor.

Peugeot 408 donanım seçenekleri:

Peugeot 408, Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki ana donanım seviyesiyle sunuluyor. Allure paketi zengin bir başlangıç sunarken, GT paketi ise teknoloji, konfor ve sportif detayları en üst seviyeye taşıyor.

Allure donanım paketi özellikleri:

19 inç JASPE alaşım jantlar.

Peugeot LED teknolojili farlar ve Aslan Pençesi LED arka stoplar.

10 inç dijital ön gösterge paneli ve 10 inç kapasitif dokunmatik ekran.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma.

Dur - Kalk fonksiyonlu Adaptif Cruise Control.

Geri görüş kamerası ve arka park sensörü.

GT donanım paketi özellikleri:

19 inç GRAPHITE alaşım jantlar.

Matrix Full LED farlar.

10 inç 3D dijital ön gösterge paneli ve i-Toggles.

Alcantara yarı deri kumaş döşeme ve Adamite yeşili dikişli koltuklar.

Elektrikli, hafızalı, ısıtmalı ve masaj fonksiyonlu AGR onaylı ön koltuklar.

Isıtmalı deri kaplı direksiyon.

Açılır cam tavan ve elektrikli bagaj kapağı.

360 derece park desteği ve kör nokta uyarı sistemi.

Peugeot 408 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Peugeot 408, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılarak hem sürücü hem de yolcular için güvenli bir ortam sunuyor. Standart olarak sunulan Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, olası çarpışmaları önlemek için tasarlandı. Ayrıca Akıllı Far Sistemi, karşıdan gelen sürücülerin gözünü almamak için uzun farları otomatik olarak ayarlıyor.

GT donanımıyla güvenlik teknolojileri bir üst seviyeye çıkıyor. Şerit Konumlama Asistanı, aracı şeridin ortasında tutarak otonom sürüşe yakın bir deneyim sunarken, 75 metreye kadar algılama yapabilen Kör Nokta Uyarı Sistemi şerit değiştirirken güvenliği artırıyor. Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi ise hız limitleri gibi önemli bilgileri sürücüye iletiyor.

Park manevralarını kolaylaştırmak için GT paketinde 4 kameralı 360 derece park desteği bulunuyor. Opsiyonel olarak sunulan Gece Görüş (Night Vision) sistemi ise düşük görüş koşullarında 200 metreye kadar mesafedeki yayaları ve hayvanları tespit ederek sürücüyü uyarıyor ve segmentinde fark yaratıyor.

Peugeot 408 performansı:

Peugeot 408, ülkemizde çok tartışılan bir motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Araçta 1.2 litrelik PureTech turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu üç silindirli ünite, 5.500 devirde 130 beygir güç ve 1.750 devirde 230 Nm tork üretiyor. Bu güç, 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanla tekerleklere aktarılıyor.

Performans verilerine bakıldığında, 408’in 0’dan 100 km/s hıza 10,4 saniyede ulaştığı ve maksimum 210 km/s hıza çıkabildiği görülüyor. Bu veriler, otomobilin dinamik tasarımını destekleyen atik bir sürüş karakteri sunduğunu gösteriyor. Şanzımanla motorun uyumu hem konforlu hem de performanslı bir deneyim sağlıyor.

Peugeot 408 fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.995.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.350.000 TL

Peugeot 408 opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 10.500 TL GT, Allure 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 52.000 TL GT Nappa Deri Döşeme 78.000 TL GT

Peugeot 408 avantajları:

Benzersiz tasarım: C segmentinde SUV, sedan ve fastback karoser tiplerini bir araya getiren özgün ve dikkat çekici bir tasarıma sahip.

C segmentinde SUV, sedan ve fastback karoser tiplerini bir araya getiren özgün ve dikkat çekici bir tasarıma sahip. İleri teknoloji: PEUGEOT i-Cockpit, 3D dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles ve Gece Görüş sistemi gibi segmentinde öne çıkan teknolojiler sunuyor.

PEUGEOT i-Cockpit, 3D dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles ve Gece Görüş sistemi gibi segmentinde öne çıkan teknolojiler sunuyor. Yüksek konfor: Geniş arka diz mesafesi, büyük bagaj hacmi ve özellikle GT donanımındaki AGR onaylı masajlı koltuklar, konfor seviyesini oldukça yükseltiyor.

Geniş arka diz mesafesi, büyük bagaj hacmi ve özellikle GT donanımındaki AGR onaylı masajlı koltuklar, konfor seviyesini oldukça yükseltiyor. Zengin donanım: Giriş seviyesi olan Allure paketinde dahi Adaptif Hız Sabitleyici gibi önemli donanımların standart olarak sunulması büyük bir avantaj.

Peugeot 408 dezavantajları:

**Tek motor seçeneği: ** Sunulan tek motor 1.2 litrelik benzinli ünite. Dizel, hibrit veya daha güçlü bir motor seçeneğinin olmaması bazı kullanıcılar için eksi olabilir.

Üst donanıma yönlendirme: Matrix LED farlar, 3D gösterge paneli ve 360 derece kamera gibi pek çok çekici teknoloji sadece en üst donanım olan GT paketinde mevcut.

Matrix LED farlar, 3D gösterge paneli ve 360 derece kamera gibi pek çok çekici teknoloji sadece en üst donanım olan GT paketinde mevcut. Sınırlı performans: Otomobilin sportif ve agresif tasarımına karşın, 130 beygirlik motorun performansı, yüksek beklentisi olan sürücüler için yeterli gelmeyebilir.

Otomobilin sportif ve agresif tasarımına karşın, 130 beygirlik motorun performansı, yüksek beklentisi olan sürücüler için yeterli gelmeyebilir. Arka görüş açısı: Fastback tasarımının bir sonucu olarak, arka camın eğimli yapısı geri görüş açısını bir miktar kısıtlayabilir. Ancak bu durum kameralarla telafi edilmiştir.

Fastback tasarımının bir sonucu olarak, arka camın eğimli yapısı geri görüş açısını bir miktar kısıtlayabilir. Ancak bu durum kameralarla telafi edilmiştir. 1.2 PureTech motor: Az önce de belirttiğimiz gibi 1.2 PureTech motor, ülkemizde çok tartışılıyor. Belirli bir kesim bu motoru çok severken belirli bir kesimse yağ içinde dönen kayıştan şikâyetçi. Hâl böyle olunca Peugeot 408'i almaya karar verirken kafalar karışıyor.

Peugeot 408 alınır mı?

Peugeot 408; tasarımıyla kalabalığın arasından sıyrılmak, en güncel teknolojileri kullanmak ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için kesinlikle dikkate değer bir model. Özellikle zengin donanımlı GT paketi, premium otomobillere göz kırpan özellikleriyle oldukça çekici.

Eğer 1.2 litrelik PureTech motorla uğraşmaya razıysanız 408, sunduğu özelliklerle oldukça mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aile kullanımı için yeterli genişliği, şehir içi için ideal verimliliği ve uzun yollar için gerekli konforu tek bir gövdede birleştirmeyi başarıyor. Bu nedenle, stil ve teknolojiyi önemseyenler için Peugeot 408, "alınır" listesinin üst sıralarında yer alabilir.

Peki sizin Yeni Peugeot 408 ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…