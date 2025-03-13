Mercedes-Benz, yeni CLA modelini tanıttı. Hibrit ve elektrikli versiyonlarla gelen model, gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz, yeni CLA modelini resmen tanıttı. Hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla gelen modelin, markanın tasarım anlayışını ve teknolojisini ileriye taşıdığı belirtildi. Yeni CLA’nın, aerodinamik yapısı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çektiği aktarıldı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2023 yılında sergilenen CLA Konsepti'nin ardından, serinin yeni modelini resmen duyurdu. CLA, markanın tarihinde ilk kez tam elektrikli bir güç ünitesiyle sunuluyor. Bunun yanı sıra hibrit versiyonları da yıl içinde piyasaya sürülecek.

Yeni CLA, Mercedes’in MB.OS işletim sistemiyle geliyor

Yeni CLA’nın, Mercedes’in MB.OS işletim sistemi ile çalışan dördüncü nesil MBUX multimedya sistemini kullanan ilk model olduğu açıklandı. İç mekanda, üç ekrandan oluşan MBUX Superscreen tasarımının yer aldığı ve opsiyonel olarak sunulan head-up display teknolojisinin dikkat çektiği ifade edildi. Araçta kullanılan yeni nesil elektrikli güç ünitesinin, 85 kWh batarya ve 800 Volt teknolojisiyle 792 kilometreye kadar menzil sunduğu aktarıldı.

Modelin boyutlarının 4,72 metre uzunluk, 1,85 metre genişlik ve 2,79 metre dingil mesafesiyle selefine kıyasla daha büyük olduğu aktarıldı. Bagaj kapasitesinin 405 litre olarak belirlendiği, elektrikli versiyonlarda ise buna ek olarak 101 litrelik bir ön bagajın (frunk) bulunduğu ifade edildi. İç mekanda dikey konumlandırılmış 10,25 inçlik gösterge paneli ve 14 inçlik multimedya ekranının yer aldığı, ayrıca klima kontrollerinin fiziksel tuşlar yerine dokunmatik ekran üzerinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hibrit versiyonların, Mercedes tarafından geliştirilen 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motorla sunulduğu belirtildi. 136, 163 ve 190 beygir gücündeki motorların, yeni 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edildiği aktarıldı. 48 Volt hibrit sistemin kullanıldığı ve bu sayede CLA’nın tamamen elektrik gücüyle kısa mesafeler kat edebildiği, ayrıca düşük hızlarda yakıt tüketimini optimize ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni Mercedes-Benz CLA, iç ve dış tasarımındaki yeniliklerle birlikte, teknolojik donanımları ve farklı motor seçenekleriyle segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor. Modelin hibrit ve elektrikli versiyonlarının yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.