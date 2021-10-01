Yeni Bir Metal Gear Solid Oyunu Geliyor Olabilir

Anonim kaynaklardan edinilen bilgilere göre Konami; Metal Gear Solid, Silent Hill ve Castlevania dâhil olmak üzere en büyük serilerinin yeni üyelerinin ve remake’lerinin üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen yapımların gelecek yıl tanıtılması bekleniyor.

Anonim yayıncılık kaynaklarına konuşan VGC'nin bir haberine göre yayıncı Konami'nin Metal Gear Solid, Silent Hill ve Castlevania dâhil olmak üzere en tanınmış serilerinin yeni üyelerinin ve remake’lerinin üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

VGC'nin haberine göre, Konami bu yılın başlarında bir yeniden yapılanma geçirdi ve şimdi premium oyun alanındaki en büyük serilerini canlandırmaya odaklanıyor. Konami’nin üzerinde çalıştığı oyunlardan ilki, şu anda Konami'de geliştirilmekte olan ve gotik aksiyon-macera serisinin "yeniden tasavvur edileceği" iddia edilen yeni bir Castlevania oyunu.

Metal Gear Solid 3 yeniden hayat bulabilir

VGC kaynakları, Metal Gear Solid remake'inin geliştirme aşamasının başında olduğunu ancak daha önce iddia edildiği şekilde Demon's Souls geliştiricisi Bluepoint Games tarafından yapılmadığını iddia ediyor. Bunun yerine, bu versiyonun Horizon Zero Dawn ve The Outer Worlds gibi ortak geliştirilen oyunlara sahip olan Virtuos tarafından geliştirildiği iddia ediliyor ve kaynaklar bu yapımın orijinal oyun yerine Metal Gear Solid 3'ü yeniden canlandıracağını söyleniyor.

Ancak, kaynakların Konami'nin konsollar için orijinal Metal Gear Solid oyunlarının remaster'larını bu remake'in yayınlanmasından önce yayınlamayı planladığını söylemesinden, diğer Metal Gear Solid oyunlarının da remake’lerinin geliştirilebileceği anlaşılıyor.

Silent Hill’in yeniden canlandırılmasına yönelik söylentiler, VGC'ye "birden fazla Silent Hill oyununun şu anda çeşitli haricî stüdyolarda geliştirilmekte olduğunu" söyleyen kaynaklar muhtemelen doğru bilgiler aktarmakta. Görünüşe göre Konami, gelecek yılki etkinliklerde bu yapımları sergilemeyi planlıyor.