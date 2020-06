Yeni Need For Speed Oyunu İlk Kez Gösterildi

Geçtiğimiz gün düzenlenen EA Play Live etkinliğinde yeni Need For Speed oyunu, muhteşem grafikleriyle ilk kez karşımıza çıktı. Oyun, Electronic Arts bünyesinde olan Criterion tarafından geliştiriliyor.

1994 yılında bu yana sürekli yeni bir oyununu gördüğümüz efsane yarış oyunu serisi Need For Speed, yeni teknolojilerle birlikte gelişmeye devam ediyor. Şu ana kadar çeşitli stüdyolar tarafından geliştirilen seri, günümüzde oyun oynanabilen neredeyse her platform tarafından destekleniyor.

Peki Need For Speed’in bir sonraki oyunu nasıl bir oyun olacak? Bunun cevabını geçtiğimiz akşam düzenlenen EA Play Live Haziran 2020 etkinliğinde öğrenmiş olduk. Şirket, yeni Need For Speed oyunundan fazlasıyla kısa bir tanıtım yayınladı. Oyunu geliştirecek şirket de etkinlikte açıklandı.

Yeni Need For Speed oyunu:

Her zaman olduğu gibi yayıncılığını Electronic Arts’ın üstleneceği bir sonraki Need For Speed oyunu, tecrübeli stüdyo Criterion tarafından geliştirilecek. Electronic Arts bünyesinde bulunan Criterion, daha önce Need For Speed: Most Wanted (2012) ve Need For Speed: Hot Pursuit oyunlarının yanı sıra Burnout Paradise ve Star Wars oyunlarında karşımıza çıkmıştı.

Criterion’un daha önce geliştirdiği her iki Need For Speed oyunu da zamanında fazlasıyla yankı uyandırmıştı. Geliştirici şirketin üzerinde çalıştığı ve ismini henüz bilmediğimiz yeni Need For Speed oyunu, EA Play Live etkinliğinde çok ufak bir şekilde de gösterildi.

Yeni Need For Speed oyunu yalnızca birkaç saniyeliğine karşımıza çıksa da oyunun aşırı iyi grafiklerle geleceği bir şekilde kanıtlandı. Zira videoda görülen araçlar, gerçek dünyada üretilmiş araçlar değil. Bu araçlar bir oyunun içinde yer alıyor. Yani yukarıdaki görüntüler bir oyundan.

Bir sonraki Need For Speed oyununun nasıl bir oynanışa veya hikâyeye sahip olacağını hiç bilmiyor olsak da bu oyunun yine beklenti oluşturacağını söyleyebiliriz. Oyun, zaten milyonlarca hayranı bulunan Need For Speed serisinde yalnızca grafikleriyle bile ses getirebilir.

Need For Speed 2021 tanıtımı: