Endonezyalı dört genç, 400 bin dolar fon ile girişimleri ile bir "içerik oluşturma üssü" kurdu. Sosyal medya reklamcılığının geleceğine ışık tutma potansiyeli olan girişimle tanışalım.

Sosyal medya ve reklamcılık, platformların doğuşundan bu yana hayatımızda olan bir şey. Fakat reklamlar diğer mecralardan farklı olarak şirketlerin kendi hesaplarından değil, sosyal medyada büyük kitleye sahip olan ve bu kitleye bir şeyler sunan “influencer”lar aracılığıyla yürütülüyor.

Bu sektör her geçen gün büyürken iş modelleri de evrilmeye devam ediyor. Endonezya’da geçtiğimiz mart ayında hayata geçen bir girişim ise bu konuda sektöre yeni bir ışık tutmayı başardı. Girişim, yerel içerik üreticilerini ve markaları bir araya getiriyor, tek bir fiziksel çatı altında içeriklerin üretilmesini sağlıyor, içeriklere hem aracılık hem de ev sahipliği yapıyor.

Daha açılmadan 400 bin dolar yatırım aldılar!

Social Bread adlı bu girişim, faaliyeti öncesinde büyük bir yatırım almayı da başarmıştı. 2020 yılında Edho Zell, Lydia Susanti, Messiah Richardo ve Ester Jeanette tarafından kurulan girişim, kuruluşu öncesinde East Ventures ve Living Lab Ventures’tan 400 bin dolar fon aldı.

Bu fonun kullanım amacını ise “ticaret ekosistemini etkilemek için farklılaştırılmış teknoloji platformu geliştirmek” olarak paylaştı. Peki nedir bu platform? Gelin, bakalım.

Diğer reklam/influencer ajansları ile bu girişim arasındaki fark ne?

Social Bread, bugün faaliyet gösteren influencer ajanslarıyla aynı şekilde temelde hem markayı hem de içerik üreticilerini bir araya getiriyor. Fakat işin yürütülmesi aşamasında hem dünya hem de kendi ülkesindeki rakiplerinden ayrılıyor.

Social Bread’de iş kabaca adım adım şu şekilde işliyor:

Küçük ve orta ölçekli işletmeler Social Bread’e ihtiyaçlarını, ürünlerini ve hedeflerini söylüyor.

Social Bread, takipçi sayısı, kitle ve platform tipi ile içerik türü gibi etmenleri bir araya getirerek işletmeye uygun influencer’ı seçiyor.

İş burada rakiplerden ayrılıyor: Social Bread iş ortaklığına dahil olan influencerlar, girişimin kendi binasında oluşturduğu çekim alanlarında içerik üretiyor.

Social Bread, bu sayede sosyal medya yönetimi açısından zayıf olan işletmeleri ve içerik üreterek para kazanan influencerlara bir içerik oluşturma yeri sunuyor. Üstelik bu yer içinde tema tema ayrışan odacıklar da yer alıyor. Odacıkların sayısı hiç de az değil:

Neredeyse hiçbir yerde olmayan fikirleri de var:

Social Bread, sosyal medyaya paylaşılmak üzere içerik üretilmesine aracı etmenin yanı sıra canlı yayın satışı hizmeti de sunuyor. İçerik üreticileri, yukarıdaki videolarda gördüğünüz odacıklar içinde canlı yayın açıyor, ellerindeki ürünler için alıcı arıyor ve ürün canlı yayında satılıyor.

Bu arada “neredeyse hiçbir yer” diyoruz çünkü canlı yayın ile alışveriş fikri, ülkemizde uzun süredir ClickMeLive ve yurt dışındaki benzeri platformlar tarafından da uygulanıyor.

Social Bread’in izlediği bu fikri yakın zamanda tüm dünyada görmemiz oldukça olası. Zira hem içerik üretimi, hem marka-influencer iletişimi hem de influencer’lara gelir garantisi, tek bir çatı altında veriliyor. Elbette bu çatı, hem marka hem de influencer’lardan komisyon elde ederek büyük kazançlar da elde edebiliyor.