Venezuela Devlet Başkanının 5 Dakikada Kaçırılmasını Sağlayan Yeni Nesil Silah Discombobulator Nedir?

Donald Trump'ın Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasında kullanıldığını açıkladığı yeni nesil silah Discombobulator, teknoloji dünyasında bomba etkisi yarattı. Peki, tüm radar ve roket sistemlerini kilitleyen bu "karıştırıcı" silahın sırrı ne? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünya gündemi, geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı çarpıcı açıklamalarla sarsıldı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede ele geçirilmesini sağlayan operasyonun arkasındaki "isimsiz kahramanı" ilk kez açıkladı: Discombobulator.

Bu yeni nesil silah, sadece fiziksel bir saldırı aracı değil; aynı zamanda düşman sistemlerini tamamen "sersemleten" üst düzey bir teknoloji harikası olarak tanımlanıyor. Trump'ın "hakkında konuşmam yasak ama harika bir iş çıkardı" dediği bu cihaz, modern savaş stratejilerini kökten değiştirebilir.

Discombobulator: Elektronik sistemleri felç eden "karıştırıcı"

Discombobulator ismi, İngilizcede "kafa karıştırmak, dengesini bozmak" anlamına gelen discombobulate kelimesinden geliyor. Silahın temel işlevi, düşman radar sistemlerini, hava savunma birimlerini ve iletişim ağlarını anında devre dışı bırakmak. Operasyon sırasında Venezuela ordusunun elindeki Rus ve Çin yapımı roketlerin tek bir tanesinin bile ateşlenememiş olması, bu teknolojinin gücünü kanıtlıyor.

Teknik detaylar "ulusal güvenlik sırrı" olarak saklansa da uzmanlar, bu silahın Yüksek Güçlü Mikrodalga (HPM) sistemleri ile donatıldığını düşünüyorlar. Cihaz, yaydığı yoğun enerji dalgalarıyla elektronik devrelerde aşırı voltaj yüklemesi yaratarak sistemlerin "donmasına" veya fiziksel olarak yanmasına neden oluyor.

Frey etkisi: İnsanlar üzerindeki fiziksel tahribat

Silahın sadece makineleri değil, insanları da hedef aldığı operasyon sonrası gelen raporlarla ortaya çıktı. Görgü tanığı Venezuelalı korumalar, operasyon anında tüm radarların kapandığını ve kafalarının içinde "patlayacakmış gibi" yoğun bir ses dalgası hissettiklerini belirttiler. Bu durum, tıp literatüründe mikrodalga işitme etkisi olarak bilinen Frey Etkisi'ni akıllara getiriyor.

Bu teknoloji, hedeflenen kişide şiddetli mide bulantısı, baş dönmesi ve geçici bilinç kaybı gibi etkiler yaratarak direnişi imkânsız kılıyor. Maduro'nun yakalandığı o kritik 5 dakikada, sahadaki tüm savunma hattının bu "görünmez dalgalar" nedeniyle hareket dahi edemediği iddia ediliyor.

Sizce bu tür "kansız" ama etkili silahlar, geleneksel savaşın sonunu mu getirecek? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

