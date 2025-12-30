Tümü Webekno
İsrail, İHA ve SİHA'lara Karşı Mücadele Edecek Yeni Lazer Silahını Devreye Aldı: İşte Özellikleri!

İsrail, hava savunma teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatan 100 kW sınıfı lazer silah sistemi Iron Beam'i devreye aldığını duyurdu. İHA'lardan seyir füzelerine kadar pek çok tehdidi saniyeler içinde ve neredeyse sıfır maliyetle etkisiz hâle getiren sistemin teknik detaylarını inceliyoruz.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Günümüzde hava savunma sistemleri, özellikle ucuz maliyetli İHA ve SİHA saldırıları karşısında oldukça pahalı ve hantal kalabiliyor. Bir drone'u düşürmek için binlerce dolarlık füzelerin kullanılması askeri stratejileri zorlarken İsrail, Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Iron Beam ile bu dengeleri değiştireceğine inanıyor.

Iron Beam, yüksek enerjili bir lazer silah sistemi (HELWS) olarak, hava tehditlerini ışık hızında etkisiz hâle getirme yeteneğine sahip. 10 kilometre menzile kadar etkili olan bu sistem; havan mermileri, roketler ve insansız hava araçlarına karşı yüksek hassasiyetle nokta atışı gerçekleştiriyor.

Iron Beam tam olarak nedir?

Geleneksel hava savunma sistemlerinden farklı olarak Iron Beam, mühimmat sınırlaması olmayan "sonsuz bir şarjör" mantığıyla çalışıyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği ise maliyet verimliliği. Her bir önleme operasyonunda füze maliyetlerini ortadan kaldıran sistem, neredeyse sıfır maliyetle sürekli koruma sağlayabiliyor.

10 kilometreye kadar mesafede hedefi imha edebilen lazer silahı, 100 kW gücündeki yüksek enerjili yapısı ile dikkat çekiyor. Üstelik Iron Beam, tercih edilmesi hâlinde diğer savunma sistemlerine entegre çalışabiliyor. Sistemin kalbinde yer alan adaptif optik teknolojisi ise ışınların atmosferik bozulmalardan etkilenmeden hedefe odaklanmasını sağlıyor. Bu sayede hedef üzerindeki spesifik bir noktaya odaklanan lazer, saniyeler içinde tehdidi imha ediyor. Uzaktan kontrol edilebilen operatör konsolu sayesinde personelin güvenliği de üst düzeyde tutuluyor.

Roketsan Siyah Örtüyü Açtı: İşte Roketsan’ın Yeni Tanıtılan Füzeleri Roketsan Siyah Örtüyü Açtı: İşte Roketsan’ın Yeni Tanıtılan Füzeleri
Roketsan, Yeni ALKA Lazer Silahının Testini Başarıyla Gerçekleştirdi [VİDEO] Roketsan, Yeni ALKA Lazer Silahının Testini Başarıyla Gerçekleştirdi [VİDEO]
