Yarış oyunu denildiğinde akla ilk gelen seri olan Need for Speed'in yapımcısı EA, yeni bir mobil oyun için kolları sıvadı. Üstelik bu kez oyun açık dünya olacak.

Uzun yıllardır kendine has bir kitlesi olan yarış oyunları, birçok oyuncunun vazgeçilmezleri arasında yer almıştı. Günümüzde ‘yarış oyunu’ denildiğinde her ne kadar akla gelen ilk isim Forza serileri olsa da bir zamanlar bu tahtın kralı Need for Speed (NFS) serisiydi. Özellikle NFS Underground 2 ve NFS Most Wanted (2005) ile gönüllerde taht kuran seri, pek çok kişiye göre klasikleşmiş çizgisini NFS Pro Street ile kaybetti.

Özellikle Need for Speed serisinin en dikkat çeken yapımlarından olması planlanan ancak sonu hüsranla biten açık dünya online oyunu NFS World’ün sunucularının kapanması ile oyuncular, NFS serisinde bir daha asla ‘tamamen online’ bir NFS oyunu göremeyeceklerini düşünmüştü. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre Electronic Arts bu konudaki fikrini değiştirdi.

Açık dünya odaklı bir mobil oyun gelebilir

Tencent’in sahibi olduğu TiMi Studios ve Electronic Arts’ın Çin’de yayınladığı bir iş ilanına göre yeni bir mobil Need for Speed oyununun yapım çalışmalarına başlandı bile. TiMi Studios’un online bir yarış oyunu için 3D animatör, tasarım uzmanı ve proje müdürü gibi pozisyonlarda iş ilanı açması üzerine yarış oyunu severler bütün dikkatini bu stüdyoya yöneltti.

Ayrıca TiMi’nin sahibi olan Tencent’in 2021 yılında isim haklarını aldığı oyunların listesine bakıldığında “Need for Speed: Online Mobile” isimli bir oyunun haklarının lisanslandığı görülüyor. Tüm bu ipuçları birleştiğinde ise EA ve Tencent’in ortaklaşa bir şekilde yeni bir mobil Need for Speed oyunu yaptığı neredeyse kesin gibi duruyor.

Pokemon Unite, Arena of Valor ve Call of Duty Mobile gibi başarılı yapımlara imza atan TiMi Studios’un bir yarış oyunu yapacak olması ise NFS hayranlarını iyice meraklandırmış durumda. Şirketin yayınladığı ilanlarda özellikle “Gerçekçi bir yarış oyunu” ifadesini sıkça kullanılması da çıkacak mobil oyunun Arcade olarak bilinen ‘basitleştirilmiş’ tarzdan ziyade Forza serileri gibi gerçekçi olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca oyun hakkındaki iş ilanlarında oyunun Unreal Engine 4 kullanılarak hazırlanacağı da sıkça belirtiliyor.

TiMi, Tencent ve EA yetkilileri konu hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da meraklı Reddit kullanıcıları şimdiden oyunun çıkış tarihini hesaplamaya başladı bile. Ellerindeki bilgilerle tahmin yürüten kullanıcılar, oyunun 2022 ortalarında çıkabileceğini düşünüyor.

Editörün görüşü:

TiMi ve EA’in ortaklığı oldukça umut vadediyor. EA’in daha önceki projesi olan NFS No Limits’in yarattığı büyük hayal kırıklığını telafi edebilecek olan bu oyunun Unreal Engine 4 kullanılarak yapılıyor olması ise oyunun gerçekten de Forza serileri gibi “daha gerçekçi” olabileceğini gösteriyor. Oyunun 2022 yılının son çeyreğinde uygulama mağazalarında yerini alacağını düşünüyorum.