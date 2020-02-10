Yeni Porsche 911 Turbo’nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Genellikle üst segmente yönelik araçlar üretmesiyle bilinen Porsche, ikonik aracı 911 Turbo'nun tanıtım tarihini doğruladı. Buna göre yeni araç, üç hafta sonra başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü ilk elektrikli aracı Taycan ile tüm dikkatleri bu aracın üzerine toplamıştı. Şimdiyse şirket, yıllardır kendi ismiyle özdeşleşen efsaneleşmiş 911 modeli için son hazırlıklarını yapıyor. Gelen son haberde, geçtiğimiz günlerde hafif kamuflajlı bir şekilde gezinirken görüntülenen 2020 model Porsche 911’in çıkış tarihini öğrendik.

2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağı doğrulanan yeni araç, başka bir deyişle yalnızca 3 hafta sonra ilk defa görücüye çıkacak. Geçtiğimiz aylarda pek çok defa karşımıza çıkan 911 Turbo, aslında örtüsünün altında pek de bir şey saklamıyor. Bu noktada yeni araç; geniş yan hava delikleri, sabit bir arka kanat ve nispeten yenilenmiş bir tasarımla gelecek.

Yeni 911 Turbo, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak:

Bir önceki nesil 911 serisinde tanıtılan Porsche Active Aerodynamics paketiyle donatılacak olan yeni 911 Turbo, önde 20 ve arkada 21 inçlik tekerleklere sahip olacak. Ayrıca aracın arkasına yerleştirilirmiş olan 3,8 litrelik ikiz turbo motor, 991.2 GT2 RS’den alınan bazı ek donanımlar sayesinde toplamda 570/600 beygir güç üretecek. Bu noktada Turbo S modelininse 620/640 beygir güç üretmesini bekleyebiliriz.

7 vitesli PDK şanzımana sahip olan bu araç, gücü dört tekerleğin tümüne de gönderecek. Yeni ve daha büyük BorgWarner turboşarjlarla gelecek olan 2020 model 911 Turbo, gövdesinin hafif alaşımlardan yapılmış olmasına rağmen selefinden daha ağır olacak.

Üç hafta sonra tanıtılacak olan 911 Turbo’nun, 0’dan 100'e yalnızca 2,5 saniyede ulaşabileceği söyleniyor. Görebileceğiniz üzere bu yeni araç, daha piyasaya sürülmeden bile çok fazla şey vadetmeye başladı. Lüks aracın bu vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini ise ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.