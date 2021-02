Capcom'un aynı addaki oyun serisini konu edinecek yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi belli oldu. Deadline'ın raporuna göre yapım, 3 Eylül 2021 tarihinde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Bir döneme damgasını vurmayı başarmış aksiyon korku filmleri serisi Resident Evil'ın uzun bir aranın ardından beyaz perdede izleyiciyle buluşacağı geçtiğimiz dönemlerde doğrulanmıştı. Henüz hakkında pek fazla detayın bilinmediği Resident Evil filmine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Deadline tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yeni Resident Evil filmi, serinin hayranlarını daha fazla bekletmeyecek ve bu yazın sonunda sinemalarda olacak. Yapılan açıklamaya göre Constantin Film tarafından geliştirilen ve Sony Pictures tarafından yayınlanacak olan yapım, 3 Eylül 2021 tarihinde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Yeni Resident Evil filmi, 3 Eylül'de beyaz perdedeki yerini alacak:

Yönetmen koltuğunda son dönemlerde vizyona giren 47 Meters Down: Uncaged ve The Strangers: Prey At Night gibi filmlerle dikkat çeken İngiliz yönetmen Johannes Roberts'ın oturduğu yeni Resident Evil filmi, Capcom'un orijinal oyun serisine sadık kalacak ve Raccoon City çok da büyük bir değişiklik olmadan beyaz perdeye yansıyacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Tom Hopper (Albert Wesker), Neal McDonough (William Birkin), Robbie Amell (Chris Redfield), Donal Logue (Chief Brian Irons), Avan Jogia (Leon Kennedy), Lily Gao (Ada Wong), Nathan Dales (Brad Vickers) ve Josh Cruddas (Ben Bertolucci) gibi isimler yer alacak.

Resident Evil serisinin Capcom'un Resident Evil oyun serisiyle neredeyse hiçbir ilgilisi bulunmayan önceki altı filmi, dünya çapında toplam 1,2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Koronavirüsün etkilerinin tüm dünyada devam ettiği bu dönemde yeni filmin beklentileri yakalayıp yakalayamayacağını hep birlikte göreceğiz.