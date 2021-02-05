Tek Sezonluk ve Birbirinden Kaliteli 10 Netflix Dizisi

Yıllarca sürecek bir hikayeye kendinizi kaptırmak istemiyorsanız ama iki saatlik bir film de size yeterli gelmiyorsa mini diziler tam size göre. "Mini series" olarak isimlendirilen mini diziler ile hem dizi keyfini yaşayacak hem de yeni bölüm ne zaman gelecek diye düşünmeyeceksiniz.

Netflix başta olmak üzere pek çok dijital platform artık yıllar sürecek uzun hikayeler yerine 4 - 8 bölümden oluşan ve tek bir sezonda tüm hikayenin anlatılıp bittiği mini dizilere yer veriyor. Mini dizi formatının ortaya çıkış nedeni olarak, izleyicilerin artık yıllar süren hikayeler yerine birkaç günde bitirecekleri maceraları izlemek istemeleri gösteriliyor.

Aynı zamanda yapımcılar ve yönetmenler de ellerindeki hikayeleri yıllara yayarak uzatmak ya da bir filme sığdırarak kısaltmak yerine, mini dizi yapmayı tercih ediyorlar. Sizin için Netflix Türkiye’de izleyebileceğiniz en iyi mini dizileri listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

Netflix mini dizileri:

Unbelievable

Evil Genius

Alias Grace

Flint Town

Wild Wild Country

Godless

Unorthodox

Maniac

The Pharmacist

1994

Don't F*Ck With Cats

When They See Us

Bir kadının hak arayışı: Unbelievable

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Susannah Grant, Michael Chabon, Ayelet Waldman

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

Çıkış tarihi: 2019

IMDb: 8,4

Genç bir kadın, tecavüze uğradığını iddia ederek polise başvuruyor. Ancak burada mağduriyeti daha da artıyor. Tam bu noktada iki kadın dedektif, kadının yardımına koşuyor ve iddiasını ispatlaması için macera dolu bir hukuk mücadelesinin içine giriyorlar.

Güçlü bir suç belgeseli: Evil Genius

Tür: Belgesel, Suç

Yönetmen: Barbara Schroeder

Oyuncular: Kevin G. Calkins, Ann Smith

Çıkış tarihi: 2018

IMDb: 7,5

Pensilvanya’da yaşanmış olan gerçek bir banka soygununun ardındaki sır perdesinin aralanmaya çalışıldığı Evil Genius mini belgesel dizisinde; soygunu yapanın gerçekten bir suçlu mu olduğu yoksa gerçek suçlular tarafından soyguna zorlanmış bir rehine mi olduğu araştırılıyor.

19. yüzyılın başlarında geçen polisiye macerası: Alias Grace

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Mary Harron

Oyuncular: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard

Çıkış tarihi: 2017

IMDb: 7,8

19. yüzyılda Kanada’da yaşanmış olayda, Alias Grace isimli bir kadın cinayet suçu ile Kingston Cezaevi’ne gönderilir, ancak bu kadın hiç de cinayet işleyecek birine benzemiyordur. Olaya Amerikalı psikiyatrist Simon Jordan dahil olur ve kadının gerçekten suçlu olup olmadığını çözmeye çalışır.

Politik gerilim sevenler için eşsiz bir belgesel: Flint Town

Tür: Belgesel, Suç

Yönetmen: Zackary Canepari , Drea Cooper, Jessica Dimmock

Oyuncular: Tim Johnson, Bridgette Balasko, Robert Frost

Çıkış tarihi: 2018

IMDb: 7,9

ABD, Michigan polis teşkilatı, personel eksikliği ve maddi kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçirmekteydi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de belediye başkanlığı seçimleri sırasında şehir birbirine girdi. Amerikalılar tarafından bile tam anlamıyla bilinmeyen gerçek bir mücadelenin perde arkası anlatılıyor.

Dünyayı saran bir tarikatın gizemleri: Wild Wild Country

Tür: Belgesel, Suç

Yönetmen: Chapman Way, Maclain Way

Oyuncular: Ma Anand Sheela, Osho, Philip Toelkes

Çıkış tarihi: 2018

IMDb: 8,2

Bugün bile pek çok kişi tarafından saygı duyulan inanç lideri, guru Osho; Hindistan’dan ABD’ye gelir ve Oregon eyaletinde bir yaşam alanı kurar. Ancak ne halk ne de devlet haklı sebeplerle bu topluluğu istemez. Gerçek tanıkların ifadeleriyle hazırlanmış bu Netflix belgeseli, pek çok gizli gerçeği ortaya çıkarıyor.

Vahşi Batı hikayelerini sevenler için Godless:

Tür: Dram, Western

Yönetmen: Scott Frank

Oyuncular: Jack O'Connell, Michelle Dockery, Scoot McNairy

Çıkış tarihi: 2017

IMDb: 8,3

1880’li yılların Batı Amerikası'nda ya da bilinen adıyla Vahşi Batı’da saldırgan erkekler hüküm sürmekteydi, New Mexico’da bulunan La Belle kasabası hariç. Yaşanan maden felaketi sonrası kadınların çoğunlukta kaldığı bu kasabaya kanun kaçağı çete lideri Frank Griffin’in gelmesiyle hayat çok daha zor bir hale gelecektir.

Son yılların en radikal dizisi: Unorthodox

Tür: Dram

Yönetmen: Anna Winger

Oyuncular: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch

Çıkış tarihi: 2020

IMDb: 8,0

Esty, New York’da bulunan Hasidik Yahudi bir toplulukta büyümüştür. Zorla evlendirilen ve hamile kalamayınca büyük baskı altında kalan Esty kaçar ve Berlin’e yerleşir. Daha önce hiç görmediği kadar geniş bir özgürlük alanıyla karşılaşan bu genç kadın için artık hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.

Zihnin ve bilincin derinliklerini yolculuk: Maniac

Tür: Komedi, Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga, Patrick Somerville

Oyuncular: Jonah Hill, Emma Stone, Sonoya Mizuno

Çıkış tarihi: 2018

IMDb: 7,8

Şizofreni teşhisi konulduğu için ailesinin yüz karası olarak anılan Owen, artık dayanamaz ve kendisini deneysel bir ilaç çalışmasının deneklerinden biri olarak bulur. Herhangi bir yan etki olmaksızın tüm sorunları ortadan kaldıracağı iddia edilen bu ilaç, hiç de söylendiği kadar masum değildir.

Yozlaşmış ilaç sektörü hakkında dehşete düşüren belgesel: The Pharmacist

Tür: Belgesel, Suç

Yönetmen: Jenner Furst, Julia Willoughby Nason

Çıkış tarihi: 2020

IMDb: 7,7

New Orleans’ta uyuşturucu çetelerinin çatışması sırasında oğlunu kaybeden eczacı Dan Schneider, polisin olayı yeterince soruşturmadığını görünce kendi arayışına başlar. Küçük bir kasabada eczacı olan Dan’in oğlunun ölümünü araştırırken karşılaştığı yozlaşmış ilaç sektörü ve uyuşturucu dünyası bu Netflix belgeselinde seyirciyle buluşuyor.

Bi başka politik gerilim: 1994

Tür: Belgesel, Tarih

Yönetmen: Diego Enrique Osorno

Oyuncular: Rafael Sebastián Guillén Vicente, Carlos Salinas de Gortari

Çıkış tarihi: 2019

IMDb: 7,5

1994 yılında bir suikaste kurban giden Meksikalı siyasetçi Luis Donaldo Colosio, ülkenin en büyük umutlarından biriydi. Onun ortadan kaldırılışının ardındaki kanlı hesaplaşmalar, kirli siyaset ve istihbarat örgütlerinin bu olay ile ilişkisi 1994 mini belgesel dizisinde mercek altına alınıyor.

Hayvanseverlerin örnek mücadelesini anlatan: Bir Don't F*Ck With Cats

Tür: Belgesel, Suç

Yönetmen: Mark Lewis

Oyuncular: Deanna Thompson, John Green, Claudette Hamlin

Çıkış tarihi: 2019

IMDb: 8,0

Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı ismiyle Netflix Türkiye’de bulabileceğiniz bu mini belgesel dizide; internette yavru kedileri öldürdüğü videolar yayınlayan bir katilin, bu duruma kayıtsız kalmayan bir grup hayvansever tarafından yakalanma hikayesi anlatılıyor.

Bambaşka bir ırkçılık eleştirisi: When They See Us

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Ava DuVernay

Oyuncular: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse

Çıkış tarihi: 2019

IMDb: 8,9

ABD’nin ırkçı yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı gerçek bir olaydan uyarlanan bu mini Netflix dizisinde; Central Park’ta bir kadına saldırı olayı ile ilgili suçlanan beş Harlemli siyahi gencin tutuklanmaları, işkence görmeleri ve alakaları olmamasına rağmen yaşadıkları acıya dayanamayarak olayı itiraf etmelerinin hikayesini izliyoruz.

Bir diziye yıllarca bağlı kalamayan, filmle de yetinemeyen izleyiciler için Netflix Türkiye’de izleyebilecekleri en iyi mini dizileri listeledik. Mini dizi, giderek ve sevilerek artan bir yayın formatı. Mini dizilerle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.