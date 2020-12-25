Yeni bir sızıntıya göre Apple, kendi ürün gamında giriş seviye olacak bir AirPods Max Sports Edition üzerinde çalışıyor. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen kulaklığın fiyatı ise AirPods Max'e göre uygun fiyatlı olacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, AirPods ailesi ile kablosuz kulaklıkların en popüler giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olmasını sağlamış ve kablolu kulakiçi kulaklıkların ikinci plana atılmasına önayak olmuştu.

Apple, bu yıl kendi adına bir ilki gerçekleştirerek AirPods Max adında bir kulak üstü kulaklık da duyurdu. Apple, teknik olarak Beats markasıyla zaten kulak üstü kulaklık pazarında bulunuyordu ancak AirPods Max, “Apple markalı” ilk kulak üstü kulaklık oldu.

Apple, pahalı bulunan AirPods Max’e alternatif olarak AirPods Max Sports Edition tanıtacak

Apple AirPods Max, gerek tasarımı gerekse özellikleriyle üst seviye bir kulaklık deneyimi vadediyor olsa da 549 dolarlık (Türkiye’de 5.699 TL) fiyatı, kulaklığı herkese uygun bir kulaklık olmaktan alıkoyuyordu. Apple RUMORs adlı bir Twitter hesabına göre bu durum, önümüzdeki yıl değişecek.

Apple RUMORs’a göre Cupertinolu teknoloji devi, 2021’in ortalarında AirPods Max Sports Edition adında giriş seviye(!) bir kulak üstü kablosuz kulaklık piyasaya sürecek. Sports Edition, Apple’ın ürün gamında giriş seviye olarak yer alsa da 400 dolarlık fiyatıyla yine herkesin kolay kolay erişebileceği bir kulaklık olmayacak.

Uygun fiyatlı AirPods Max Sports Edition’da aktif gürültü engelleme gibi bazı özellikler bulunmayacak

Paylaşılan bilgilere göre AirPods Max Sports Edition, 150 dolarlık fiyat indirimi nedeniyle bazı özelliklerden feragat etmek durumunda kalacak. Bu “kayıp” özelliklerin başında ise Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği geliyor. Bununla birlikte Sports Edition, orijinal modelin aksine silikon malzemeden bir gövdeye sahip olacak ve kulaklık pedleri de orijinal AirPods Max’e göre daha küçük olacak.

Metal yerine silikon malzeme kullanılması, kulaklığın sağlamlığı konusunda bir dezavantaj oluşturacak olsa da ağırlığın yalnızca 290 gram olmasını sağlayacak. Bu da Sports Edition’ın 385 gram ağırlığa sahip olan orijinal AirPods Max’ten ciddi anlamda daha hafif olacağı anlamına geliyor. Şu an için AirPods Max Sports Edition’ın başka hangi özelliklerden mahrum kalacağı hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.