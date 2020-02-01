20 yıldan fazla bir süredir başarıyla insanları korkutan oyun serisi Silent Hill'in yeni bir filmi yapılacağı duyuruldu. Duyuruyu yapan 2006 yapımı Silent Hill yönetmeni, Project Zero oyununun da bir filmi yapılacağını; iki film üzerinde de eşzamanlı olarak çalıştığını belirtti.

1999 yılında piyasaya sunulan korku oyunu Silent Hill, daha sonra çıkarılan devam oyunları ve filmleriyle birlikte ikonik bir kimliğe sahip oldu. 20 yılı aşkın bir süredir tüyleri ürperten yapımlar dizisi, en son Silent Hill: Book of Memories adlı oyunuyla karşımıza çıktı. Bolca oyun ve iki adet filmle bilinen Silent Hill, hala hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip.

2006 yılında ilk kez bir Silent Hill filmi çıkarıldı. 'Silent Hill' adlı bu yapımdan sonra 2012 yılında ‘Silent Hill: Revelation’ adında bir film daha çıkarıldı. Yakın zamanda başka bir oyundan esinlenilmiş korku filmiyle birlikte yeni bir Silent Hill filmi daha çıkarılacak.

İki oyundan esinlenilen iki yeni film

İlk Silent Hill filmini yönetmiş olan Fransız yönetmen Christophe Gans, yeni bir röportajda kullandığı ifadelerle yöneteceği yeni iki filme dair birçok bilgi sağladı. Yeni Silent Hill ve Fatal Frame filmlerinin konularından da bahseden Gans, yapımlara dair şu şekilde konuştu:

“Victor Hadida ortak çalışacağımız iki yeni film projesi var. Bir Fatal Frame oyunu olan Project Zero’dan uyarlanmış bir film üzerinde çalışıyorum. Filmin konusu Japonya’da geçecek. Filmi oyunun sahip olduğu ‘Japon perili evi’ temasından uzaklaştırmak istemiyorum. Aynı zamanda yeni bir Silent Hill filmi üzerinde çalışıyoruz. Silent Hill hep ‘Püritanizm’in tahrip ettiği Amerikan kasabası’ atmosferine bağlı kalacak. Bence yeni bir film yapmanın zamanı geldi.”

Oyun serisi dönüyor iddiası

Yönetmenin açıklamalarının dışında Silent Hill filmi hakkında hiçbir açıklamaya rastlamadık. Bazı dedikodular, Konami’nin Silent Hill oyun serisini geri getirme planlarının olduğunu ve şu anda yapım aşamasında iki Silent Hill oyunun olduğunu iddia ediyor. Bu söylentilere göre iki oyundan biri ‘Until Dawn’ı andıran bir yapıda olacakken diğeri ise serinin geleneksel yapısına uyumlu olacak.