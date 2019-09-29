Silent Hill P.T.'de Lisa'ya Ne Olduğu Belli Oldu (18+ Video)

2014 yılında Konami tarafından yayınlanan birinci şahıs psikolojik korku oyunu Silent Hill P.T., hâlâ birçok gizemi bünyesinde barındırıyor. Oyun hakkında yapılan spekülasyonlara sırasıyla yanıt veren geliştirici Lance McDonald, bu sefer Silent Hill P.T.'de Lisa'ya ne olduğunu açıklamak için bir video paylaştı. Videonun içerdiği korku ögeleri nedeniyle 18 yaş ve üzeri takipçilerimiz için uygun olduğunu hatırlatalım.

Korku oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan biri olan Silent Hill P.T.'nin çıkışının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ oyun hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. 2 hafta önce oyunun kamera ayarları üzerinde yaptığı değişiklikle oyunun ardındaki korkunç gerçeği açığa çıkaran bağımsız oyun geliştiricisi Lance McDonald, bu hafta Silent Hill P.T. hakkında başka bir gizemi gün yüzüne çıkardı.

Daha önce Imogen, Bloodborne ve Dark Souls oyunlarında yaptığı bazı değişikliklerle ve bunları oyun dünyasıyla paylaşmasıyla adından söz ettiren McDonald, Silent Hill P.T.'nin peşini bırakacak gibi görünmüyor. Gelin Lisa ve oyunda daha önce görülmemiş detaylar hakkında paylaşılan videoya yakından bakalım.

Lisa'ya ne oldu?

Oyunun kamera ayarlarında yaptığı değişikliklerle birincil bakış açısından çıkmayı başaran Lance McDonald, Lisa'nın ölümü hakkındaki spekülasyonlara da bu video ile son veriyor. Yayınlanan video, aynı zamanda yere düşmüş olan kırık fotoğraf çerçevesi ve Lisa'yı ilk gördüğünüz an gibi gizemli ögelere de ışık tutuyor.

McDonald'ın yaptığı ayarlamalar, Silent Hill P.T.'de şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyin de açığa çıkmasını sağlıyor. Lisa'ya ne olduğu sorusu da bu noktada yanıt buluyor. Videonun sonlarına doğru gösterilen bir sahne, suyla dolu bir küvet ve korkunç bir görüntüye ev sahipliği yapıyor.

Bu sahnenin aslında oyuna eklenmiş olup neden hiç gösterilmemiş olması da başlı başına bir tartışma konusu. Oyunun yapımcılarının bu sahneyi olması gerekenden daha korkunç bulmaları nedeniyle çıkarmış olabilecekleri gibi bunun ardında farklı bir hikâye de yatıyor olabilir. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.