Peyo'nun Çizgi Romanlarına Dayanan Şirinler Oyunu Geliyor

Asterix & Obelix XXL serisinin geliştiricisi OSome Studio, şimdi de Şirinler oyunu üzerinde çalışıyor. Oyun, Şirinler'in yaratıcısı Peyo'nun çizgi romanlarına dayanan orijinal bir deneyim sunacak.

Büyük küçük herkesin sevgilisi olan Şirinler, yepyeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yayıncı Microids ve küçük mavi yaratıkların lisans haklarını elinde tutan IMPS, yeni bir Şirinler oyunu için yayıncılık anlaşması imzaladığını açıkladı. Oyun, Asterix & Obelix XXL serisi üzerinde çalışan OSome Studio tarafından geliştiriliyor.

60 yıl önce Belçikalı karikatürist Peyo tarafından çizilen Şirinler, büyüleyici evreni ve ikonik karakterleri sayesinde birçok nesle damgasını vurdu. Çizgi romanlara, animasyon dizilerine ve hatta filmlere uyarlanan Şirinler, oyun dünyasında da zaman zaman karşımıza çıkıyordu. Ancak mavi kahramanlar, bu kez her zamankinden daha gelişmiş bir oyunla karşımıza çıkacak.

Şirinler oyunu, Peyo'nun çizgi romanlarına bağlı kalacak

Şirinler oyunu yeni bir hikayeye sahip olacak ve mizah, heyecan, gerilim ve aksiyon unsurlarını bir araya getirecek. Geliştiriciler, Peyo'nun çizgi romanlarından esinlenen oyunda 3 boyutlu aksiyon macera türünde yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yani oyun, orijinal Şirinler'e büyük ölçüde bağlı kalacak. Oyuncular, Şirinler oyununda tek başlarına veya arkadaşlarıyla birlikte, sevilen kahramanlarının yer aldığı özel bir macerayı deneyimleyecek.

Microids, ortak stüdyosu OSome Studio sayesinde, oyuncuları Şirinler'in harika dünyasında bir araya getireceklerinden emin olduğunu belirtti. IMPS başkanı ve aynı zamanda Şirinler'in yaratıcısı Peyo'nun kızı olan Veronique Culliford, "Bu güzel ortaklıktan çok mutluyum. Video oyunları her zaman tutkum oldu, çünkü oyunculuğu ve sıklıkla öğrenmeyle birleştiriyorlar." şeklinde konuştu. Yeni Şirinler oyununun geleceği platformlar veya çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.