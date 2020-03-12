Binlerce İnsan, Şirinler Rekoru Kırmak İçin Bir Araya Geldi

Fransa’da, dünyanın birçok ülkesinde devam eden corona virüsü salgınına rağmen rekor denemesi için binlerce insan bir araya geldi. Dünyanın en büyük Şirinler etkinliği için 3.500’den fazla insan, Şirinler kostümü ile bir araya geldi.

Şirinler, birçok insanın çocukluğunun en sevilen çizgi kahramanları arasında yer alıyor. Fransa'daki Şirinler hayranları, çizgi filme hayranlıklarını o kadar önemli bir seviyede devam ettiriyorlar ki corona virüsü salgınına rağmen bir araya gelerek bir rekora imza atmayı denediler.

Geçtiğimiz cumartesi günü Fransa’nın Landerneau bölgesinde 3.549 kişi, Şirinler kostümü giyerek Guinness Rekoru’nu kırmaya çalıştı. En fazla Şirinler cosplayer’ının bulunduğu etkinlik rekoru şu anda Almanya’da bulunuyor. Landerneau’da toplanan insanlar ise bu rekoru kırmak istiyorlar.

AFP haber ajansının yayınladığı videoda, binlerce Şirinler kostümü giymiş insanın görüntüleri yer alıyor. Video, gerçek dünyanın şirinler köyünden çekilmişçesine görüntüler içeriyor.

Bir etkinlik katılımcısı, “Endişelenmeyerek, Fransız halkı olarak rekor girişimimizden vazgeçmedik. Şimdi biz dünya şampiyonuyuz” dedi. Katılımcının coşkulu açıklamalarına rağmen Guinness komitesi, henüz rekoru onaylamadı. Guinness yetkileri, rekoru onaylamak için incelemeye devam ediyorlar.

Guinness Rekorları’ndan yapılan açıklamada, girişimin henüz kayıt altına alınmadığı belirtildi. Etkinliğe Guinness hakemleri katılmadığı için organizatörlerin kurula rekor kanıtlarını göndermesi gerekiyor. Kanıtlar gönderildikten sonra Guinness yetkilileri 15 hafta için karar veriyorlar.

Corona virüsü salgınına rağmen böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olması bir tartışma sebebi olabilir. Landerneau Belediye Başkanı Patrick Leclerc, corona virüsü salgını riskine dair yaptığı açıklamada, “Yaşamayı bırakmamalıyız. Hayatta olduğumuzu söyleme şansımız var” dedi.

Corona virüsü şu anda dünyanın birçok ülkesinde 100.000’den fazla insanı enfekte etmiş durumda. Virüsün yayılması da hala durdurulabilmiş değil. Bu nedenle Landerneau’da olduğu gibi kalabalık etkinliklerin düzenlenmesi konusunda bir süre daha düşünülmesi gerekiyor. Virüsün böyle ortamlarda çok fazla sayıda insana bulaşacağı tartışılmaz bir gerçek

Fransa'da gerçekleştirilen rekor denemesinden görüntüler: