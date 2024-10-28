Yenilenen Suzuki Swift'in Türkiye fiyatı belli oldu. Araç, hibrit motoru sayesinde şehir içinde ciddi miktarda yakıt tasarrufu sağlıyor.

Küçük şehir otomobili segmentinin popüler modellerinden Suzuki Swift, bu ayın başlarında Suzuki'nin satış listesinden kaldırılmıştı. Yenilenen Swift ise bu hafta itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Yeni Suzuki Swift, özellikle hibrit motor seçeneği ile şehir içi kullanımda ekonomik bir araç isteyenler için iyi bir seçenek sunacak olsa da başlangıç fiyat etiketi hatrı sayılır miktarda yükselmiş durumda.

Yeni Suzuki Swift, modern bir otomobilden bekleyebileceğiniz hemen hemen tüm teknolojileri sunuyor. Geniş ve donanımlı multimedya ekranı, dijital klima, otomatik şanzıman gibi teknolojileri saymaya bile gerek yok. Bunun yanı sıra Çift Sensör Fren Desteği, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Kör Nokta İzleme, Adaptif Hız Sabitleme önemli güvenlik ve yardımcı teknolojiler de bulunuyor. Geri görüş kamerası ve park sensörleri de yine bulunuyor.

Suzuki, yeni Swift için 9 farklı tek renk, 4 farklı çift renk seçeneği sunuyor. Life ve Pusle olmak üzere iki farklı donanım seçeneği bulunan aracın tek bir 1.2 12V Mild Hybrid motor seçeneği bulunuyor. 60 beygir güç sunan bu motorun torku ise 110 Nm. Yeni Suzuki Swift'in ön sipariş özel fiyat listesi ise şu şekilde:

Donanım Paketi Fiyatı Life 1.359.000 TL Pulse 1.449.000 TL

*Çift renk seçenekleri için 30 bin TL ek ödeme istenmektedir.