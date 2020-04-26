Realme’nin Yeni Tasarımlı Bir Telefonu Ortaya Çıktı

Weibo üzerinden Realme'nin telefon prototipi ortaya çıktı. Bu prototipin diğerlerine göre daha farklı bir tasarımı bulunuyor. Birçok kişiyse bunun bir oyun telefonu olduğunu iddia ediyor.

Realme son yıllarda çıkarttığı akıllı telefonlarla sektöre damga vuran markalardan biri olmayı başardı. Şirket sürekli yeni telefonlarla sektöre tutunmaya çalışırken Weibo'da yapılan bir paylaşım, şirketin ilk oyun telefonu olabilecek gizemli bir Realme akıllı telefonunu gözler önüne serdi.

Paylaşıldıktan sonra ilgi odağı haline gelen bu cihazın henüz satışa çıkmamış bir Realme telefonunun prototipi olduğu düşünülüyor. Paylaşımda telefonu tüm görkemiyle sergileyen 2 adet fotoğraf bulunuyor.

Weibo'da çıkan isimsiz gizemli telefon:

Telefonun arka tarafında, kevlar kaplamasıyla birlikte parlayan bir siyah renk göze çarpıyor. Telefonun arka gövdesinin ortasına yerleştirilmiş bir şerit bulunuyor. Aslına bakarsanız bu tasarım sektörde yeni değil, OPPO Reno serilerinde de buna benzer bir tasarım bulunuyor. Ortada bulunan şeridin ortasına da Realme logosu konumlandırılmış.

Üst tarafa bakıldığı zaman dörtlü bir kamera kurulumu var gibi gözüküyor ancak fotoğrafta görülebilen sadece 3 sensör bulunuyor. Bunlardan geniş olanın ana kamera olduğu kanısına varılıyor. Maalesef, diğer detaylar fotoğraftan çok net anlaşılmıyor. Kameranın yanında bulunan flaş da göze çarpan detaylardan biri diyebiliriz.

Realme, 2020 yılı içerisinde 5G desteği olan telefonlar çıkaracağını belirtmişti. İddia edilenlere göre bu 5G'li telefonlar, Snapdragon 865 işlemci, UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM gibi güçlü özelliklere sahip olacak ancak henüz kesinleşen bir bilgi bulunmuyor. Tasarıma bakılırsa bu Realme'nin şimdiye kadarki en iddialı projesi gibi görünüyor ancak şu anda beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok.

Realme'nin henüz oyun telefonu endüstrisine katılmadığını ve bu sektörün oldukça büyük pazar payı olduğunu göz önüne alırsak, bu paylaşımın yeni bir oyun telefonunu işaret etmesi ihtimali daha da artıyor. Ancak bunun bir prototip olduğunu ve birçok prototipin satışa bile çıkmadan yok olduğunu hatırlatmakta fayda var.