Realme, Oyun Canavarı Telefonu 'X50m 5G'yi Tanıttı

Realme'nin adından sıkça söz ettirdiği X50 serisi, yeni üyesine kavuştu. Snapdragon 765G yonga setine sahip olmasıyla beraber 120 Hz ekran yenileme hızını sunan Realme X50m 5G, 29 Nisan itibarıyla satışa çıkıyor.

Sektörde gösterdiği başarısı sayesinde OPPO'nun alt markası olmaktan çıkarak kendi başına bir şirket hâline gelen Realme, bütçeye uygun olmasının yanı sıra oldukça performanslı akıllı telefonlarıyla büyük beğeni toplayan bir şirket.

1 ay kadar önce Realme, yeni akıllı telefonu X50 Pro 5G'yi duyurmuş ve geçtiğimiz hafta içerisinde ise akıllı telefon serisi X50'nin yeni modeli Youth'un kamera modülüne dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise Çinli şirket, yepyeni akıllı telefonu Realme X50m 5G'yi resmen lanse etti.

Karşınızda Realme X50m 5G

Donanım özellikleri bakımından gerçekten güçlü denebilecek bir akıllı telefon olan Realme X50m 5G, hem her bütçeye uygun olsun hem oyun deneyimini üst düzeye taşısın hem de 5G desteği bulunsun ve kamerası da başarılı olsun diyenler için birebir. 120 Hz ekran yenileme hızıyla kullanıcısına oldukça akıcı bir deneyimi hem günlük hayatta hem de oyun gibi çeşitli uygulamalarda sunan Realme X50m 5G, ekranı içerisinde çift ön kamera barındırmasıyla sınırların ötesine geçiyor.

Tamı tamına %90,4 ekran/gövde oranına sahip olan yeni Realme akıllı telefonu, gücünü ise Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 765G'nin sonunda bulunan G harfi ise bu akıllı telefonun "Gaming" yani oyun odaklı bir yonga setine sahip olduğunu ve dolayısıyla oyun oynatmada çok daha başarılı işler çıkaracağını gözler önüne seriyor.

Oyunlarda sıradan modeline göre %10 daha hızlı çalışan Snapdragon 765G'nin yanında 6,57 inçlik FHD+ IPS LCD ekrana ve 20:9 en/boy oranında sahip olan Realme X50m 5G, yan tarafında bulunan parmak izi okuyucusu ile güvenlik seviyesinden ödün vermiyor.

8 GB RAM'e sahip olan cihaz, 128 GB dâhili depolamayla gelirken 30 W hızlı şarj destekli - Realme bu akıllı telefonun 30 dakika içerisinde %0 şarj düzeyinden %70 şarj düzeyine ulaştığını iddia ediyor - 4.200 mAh'lik bataryasıyla gövde gösterisi yapıyor. Kutudan Android 10 tabanlı Realme UI işletim sistemiyle çıkan akıllı telefon, yavaş yavaş kullanıma geçen 5G bağlantısına da destek veriyor.

16 MP çözünürlükte selfie kamerası ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörünü ön tarafında bulunduran Realme X50m 5G, arka tarafında bulunan kamera modülünde; 48 MP çözünürlükte ana kamera, 119 derece açıya sahip 8 MP çözünürlükte süper geniş açılı kamera, 4 cm odak uzaklığına sahip 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte siyah-beyaz kamera olmak üzere toplam 4 adet kamerayı barındırıyor.

Realme X50m 5G fiyatı

İlk olarak 29 Nisan tarihinde Çin pazarında satışa çıkacak olan Realme'nin yeni X50m 5G akıllı telefonunu Çin dışarısında ne zaman görebileceğimize dair ne yazık ki herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonun fiyatı ise aşağıdaki gibidir.

6 GB RAM ve 128 GB - 282 dolar ( ~1.968TL + vergiler)

+ vergiler) 8 GB RAM ve 128 GB - 324 dolar (~2.261 TL + vergiler)

Realme X50m 5G teknik özellikleri