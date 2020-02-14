Yeni Bir Temiz Enerji Kaynağı İçin Kazılar Yapılıyor

İtalyan ve İsviçreli bilim insanları, işlevsel olarak sınırsız bir temiz enerji ikmali için yeri yaklaşık 3,5 kilometre kazdı. Bilim insanları 'K ufku'na erişebilirse yüksek basınç altındaki sıvılara ulaşmak mümkün olacak.

İtalya'nın Tuscany bölgesinde Apenin Dağları'nın etekleri, hummalı bir kazı faaliyetine sahne oluyor. Sıcaklığın ve basıncın yüksekliği nedeniyle kayaların dahi esnediği bu bölgede bulunan Venelle-2 kazı kulesi, yaklaşık 2 mil (3,6 kilometre) kadar derine inmiş durumda. Burada, hem gaz hem de sıvı özellikleri gösteren süper kritik jeotermal akışkanların ve mineral yönünden zengin suların bulunması için koşullar hayli uygun.

Venelle-2, bu akışkanlara ulaşıp onları toprağın üstündeki türbinleri döndürmede kullanabilirse dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki en yoğun enerji formu elde edilmiş olacak. Bununla birlikte bu işlem kolay değil zira bu kadar derinlere doğru yapılan bir kazı büyük depremleri tetikleyebilir. Venelle-2, şu ana kadar pek anlaşılamamış olan ve 'K ufku' adı verilen bir sınıra ulaşmaya çalışıyor. 'K ufku', yüzeye yakın sert kaya katmanıyla daha alttaki esnek kaya kütlelerinin arasında yer alıyor.

Dünyanın her tarafında aynı akışkanlar bulunmayabilir:

Bununla birlikte K ufkundaki akışkanlara erişmek her şeyi çözmüyor. Alta Rock Energy isimli jeotermal enerji şirketinin kurucusu Susan Petty, buradaki akışkanların bir hayli aşındırıcı olduğuna dikkat çekiyor. Petty'ye göre bu malzemeler hayli korkutucu.

Bu türde süper kritik akışkanların pek az bulunduğu ve bu projede başarı sağlanıp akışkanlar bulunsa dahi dünyanın diğer bölgelerinde aynı başarının sağlanamayabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte kazı bölgesinde bu akışkanlara ulaşılırsa bölge sakinleri sınırsız bir temiz enerji kaynağına sahip olabilir.

Venelle-2 kulesindeki kazı bir süredir durmuş vaziyette çünkü K ufku yakınlarında artan sıcaklık nedeniyle kuyunun en aşağısındaki ekipmanlar zarar gördü. Sensörlerin ölçümlerine göre kuyunun dibindeki sıcaklık 537 dereceye, basınçsa yüzey basıncının 300 katına kadar çıkmış durumda.