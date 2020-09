We Got This Covered, yeni Testere filmi Spiral: From the Book of Saw'ın bir üçleme olacağını duyurdu. Kaynaklarına güvendiklerini söyleyen platform, bu üçleme projesinin gerçekleşmesinin Spiral'in göreceği ilgiye bağlı olduğunu hatırlatıyor.

Tarihin en popüler korku gerilim film serilerinden olan Saw (Testere) efsanesi, bir üçlemeyle geri dönüyor. En son 2017 yılında Testere: Legacy ile karşımıza çıkan ekip, 2019 yılının başında da "Spiral: From the Book of Saw" isimli yeni filmi duyurmuştu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle filmin vizyon tarihi bir yıl kadar etkilenmişti. Gelen son haberlerse yeni Testere filminin bir üçleme olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

"We Got This Covered"da yer alan habere göre Spiral'in en çok merak edilmesinin nedeni Chris Rock'ın ta kendisi. Çünkü Rock, yeni Testere filminde hem senarist hem de oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Ancak Spiral'i önemli kılan bir diğer husus daha var. Bu husus, boy gösterdiği tüm filmlerde daha da yıldızlaşan Samuel L. Jackson.

We Got This Covered, kaynaklarından edindiği bilgilere göre Spiral'in bir üçleme olarak planlandığını söylüyor. Üstelik kaynaklarının oldukça da sağlam olduğunu ifade eden ekip, aynı kaynakların Netflix'in Extraction ve The Witcher projelerini de önceden duyurduğunun altını çiziyor. İşte bu kaynaklar, Testere efsanesinin son filmi Spiral'in bir başlangıç olup, Chris Rock liderliğinde 3 film çekileceğini açıklamış durumdalar.

Bu arada iddialara göre Chris Rock, üçlemenin tümünde hem senaryo hem de oyunculuğuyla kendini gösterecekmiş. Ancak bunların kesinleşmesi için Spiral'in göreceği ilginin önemli olduğunu ifade eden We Got This Covered, filmin tutmadığı takdirde planların değişebileceğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor.