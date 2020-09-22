Kristanna Loken, Costas Mandylor ve Tom Tidiman; aksiyon filmi X The End Time'ın Türkiye'deki çekimleri için İzmir'e geliyor. Filmdeki bazı sahnelerin ise İstanbul'da çekileceği ifade edildi.

Sean GK tarafından yazılan ve yönetilecek olan X The End Time filmi için Hollywood yıldızları, Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanan aksiyon filminin Türkiye’de geçecek sahneleri İstanbul ve İzmir’de çekilecek.

X The End Time’ın başrolünde Terminatör 3, BloodRayne, Özgürlük Savaşçısı gibi pek çok filmde yer alan Kristanna Loken; Testere serisinden Costas Mandylor ve Tom Tidiman gibi isimler yer alıyor.

Hollywood yıldızlarının yanı sıra Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Wilma Elles’in de rol alacağı X The End Time’ın fragman çekimlerinin ise İzmir’de, Selçuk ve Seferihisar’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Üç gün sürecek çekimler boyunca İzmir’de bulunacak ünlü oyuncuların, çekimlerden sonra ise İzmir’deki tarihi ve ünlü mekanları ziyaret edeceği ifade edildi. Filmle ilgili diğer detaylar ise henüz açıklanmış değil.