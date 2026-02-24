Skoda Octavia ile Rekabet Edecek: Dacia, Türkiye'de Otomobil Üreteceğini Açıkladı!

Dacia, Romanya'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte Türkiye'de otomobil üretimi yapmaya başlayacağını açıkladı. Şimdilik C-Neo olarak isimlendirilen ve elektrikle çalışacak otomobil, Skoda Octavia ile rekabet edecek.

Renault bünyesinde çalışmalarını sürdüren Romanyalı otomobil üreticisi Dacia'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin Romanya'da gerçekleştirdiği 2025 yılı mali durum raporu toplantısında yapılan açıklama, tamamen yeni bir otomobilin Türkiye'de üretileceğini gözler önüne seriyor.

Firmanın üst düzey yöneticilerinden Fabrice Cambolive tarafından yapılan açıklamaya göre "C-Neo" olarak isimlendirilen otomobil, Renault'un Bursa'daki tesislerinde üretilecek. İlk aşamada tam elektrikli olarak planlanan otomobil için benzinli ve hibrit seçenekleri de masada.

Dacia C-Neo, Skoda Octavia'ya rakip olacak!

Yapılan açıklamaya göre Dacia C-Neo, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Ya station wagon ya da fastback olarak üretilecek otomobil, Skoda Octavia'ya rakip olacak. Tabii yerli üretim etkisi, bu aracı fiyatı açısından avantajlı noktaya getirecektir. Belki de Haziran 2026 itibarıyla üretimi sona erecek Fiat Egea'dan sonra vatandaşın favorisi, Dacia C-Neo olur...

Dacia C-Neo, şimdilik hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz otomobillerden birisi. Daha önce birkaç kez casus kameralara yakalanan otomobil, çok büyük olasılıkla yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak ve gelecek yıl itibarıyla da satışa sunulacak. Bakalım Dacia, yerli üretim hamlesiyle Türkiye'deki pazar payını nasıl artıracak.