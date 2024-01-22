Yeni Volkswagen Golf'ün Eskiz Çizimleri Paylaşıldı

Yeni Volkswagen Golf'ün 24 Ocak'ta yapılacak olan tanıtımı öncesinde aracın eskiz çizimleri yayınlandı. Çizimler, firmanın Tasarım Patronu Andreas Mint tarafından paylaşıldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, çok yakında yenilenmiş Golf modelini detaylı olarak tanıtacak. 24 Ocak'ta yapılacak olan etkinlikte otomobilin tüm detayları da belli olacak.

Bu etkinlik öncesinde firmanın Tasarım Patronu Andreas Mint, resmî Instagram hesabından aracın eskiz görsellerini paylaştı.

Yeni bir yüzün olacak…

Eskiz çizimlere baktığımızda ilk göze çarpan şey, yenilenen Golf'ün net bir şekilde seleflerinden ayrılacağı oluyor. Aracın ızgara tasarımı değişikliğe uğrarken far tasarımının da yenilendiği gözlerden kaçmıyor. Alt kısımda yer alan panjur da artık uçtan uca yatay çıtalara sahip. Bu da araca daha agresif ve sportif bir görüntü kazandırıyor.

Arka bölümde ise stop takımının da elden geçirildiğini görmek mümkün. Yeni stop seti biraz daha ince ve keskin bir tasarıma sahip, ayrıca bagaj kapağı da bu modelde daha akıcı bir şekilde kavisleniyor. Çizimlerde ayrıca aracın jantlarının da yenilendiğini görebiliyoruz.

Yeni bir kabinin olacak

CES 2024'te yayımlanan görüntüler sayesinde yeni Golf'ün iç mekan tasarımları hakkında da bilgiler edinebilmiştik. Öncelikle yeni Golf'ün kabininde en dikkat çeken noktadan başlayalım: 10 inçlik yeni multimedya ekranından. Bu ekran konsolun orta kısmında yer alacak ve MIB 4 yazılımını kullanacak. Üst donanım paketlerinde bu ekranın boyutunu 13 inçe çıkarmak da mümkün olacak.

Yeni Golf aynı zamanda yapay zekâ sistemleri ile de desteklenecek. Resmî açıklamaya göre yeni Golf, ChatGPT'yi kullanan sohbet botu sayesinde aracın çeşitli sorularınıza cevap vermesi mümkün olacak.