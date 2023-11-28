Volkswagen'in, ikonik modeli Golf'ün yeni bir 'varyantı' için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Görünen o ki Volkswagen, Golf'ün yeni bir station wagon versiyonu üzerinde çalışıyor. Aracın önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, ikonik modeli Golf'e uzun zamandır dokunmadı. 2019'un son dönemlerinden beri piyasada olan 8. nesil Golf, yaşam döngüsünün ortasında sayılır. Hâl böyle olunca Volkswagen, Golf için yeniden çalışmaya başladı. Büyük bir olasılıkla seneye bu zamanlar, 8. nesil Golf'ün makyajlı versiyonu ile karşılaşacağız.

Ancak gelen son haberler, Volkswagen'in Golf için yeni bir proje üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Eğer şirket ters köşe yapmaz ise önümüzdeki yıl, Volkswagen Golf Variant ile tanışabiliriz. Evet yanlış duymadınız. Volkswagen'in station wagon araçlarında kullandığı "Variant" ibaresi, bir kez daha Golf için de geçerli olacak. Yani Volkswagen Golf'ün station wagon versiyonu geliyor.

Volkswagen Golf Variant, böyle görünebilir:

Casus kameralara yakalanan Volkswagen Golf Variant, ilk bakışta Passat Variant ile aynı görünüyor. Hatta bazı okurlarımız, bu otomobilin Golf değil, Passat olduğu konusunda ısrarcı davranabilirler. Aslında haklılar da. Ancak Volkswagen, henüz test aşamasındaki otomobilinin bagaj kapağına Golf ibaresini yapıştırdı. Bu eğer sadece kafa karıştırmak için yapılan bir şey değilse ki geçmişte böyle bir şey görmedik, station wagon Golf'ün yolda olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Volkswagen Golf Variant'ın bagaj kapağı, bize aracın motoruyla ilgili de bilgi sağlıyor. Zira sağ alt kısımda, "eTSI" ibaresi görüyoruz. Bu ibare, yaklaşmakta olan otomobilin 1.0 ve 1.5 litrelik motorlara sahip olacağının açık bir göstergesi. Ayrıca 2.0 litrelik dizel seçenek de sunulabilir.

Volkswagen Golf'ün station wagon versiyonu ile ilgili aktarabileceklerimiz, şimdilik bu kadar. Volkswagen, bu otomobil ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve kısa vadede de bunun değişmesini beklemiyoruz. Son olarak, Volkswagen'in zaman zaman Golf Variant ürettiğini ancak bunların pek çok ülkeye ulaşmadığını söyleyelim.