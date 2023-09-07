Volkswagen, ikonik otomobili Golf'ün 2028 yılından itibaren tamamen elektrikli olacağını açıkladı. Şirket, bu tarihten önce sekizinci neslin bir kez daha yenileneceğini de ekledi.

Alman otomobil devi Volkswagen, en popüler modellerinden biri olan Golf’te değişikliklere gidileceğini duyurdu. Açıklamaya göre sekizinci nesil Golf modelleriyle içten yanmalı motor devri kapanacak.

Markanın binek otomobil departmanının başında olan Thomas Schafer, dokuzuncu nesil Volkswagen Golf’ün tamamen elektrikli olacağını belirterek bir ilke imza atılacağını duyurdu.

Tamamen elektrikli Golf, 2028’de gelecek,

Volkswagen, Golf modellerinde içten yanmalı motorun sonunu getirecek dokuzuncu neslin 2028 yılında yollarda olmasını planladığını söylüyor. Otomobil devi, tamamen elektrikli dönemde GTI ve R versiyonlarını görmeye devam edeceğimizi de ekledi.

Tamamen elektrikli Golf, şirketin yeni SSP platformunda inşa edilecek ve bu konuda bir ilk olacak. Bu sayede, 800 voltluk elektrikli mimari ve daha hızlı şarj gibi özellikler araçta yer alacak. Ayrıca otonom sürüş gibi gelişmiş sürüş yardım paketlerinin de araçta bulunabileceği söyleniyor. Son olarak elektrikli Golf’ün, mevcut ID.3 ve yakında gelecek ID.2'nin yanına yerleşerek şirketin elektrikli ürün yelpazesine katılacağını belirtelim.

Bu arada şu anki Golf 8’den de bahsetmeden geçmemek gerek. Volkswagen, mevcut modelin popülaritesini koruması için Avrupa Birliği’nin emisyon düzenlemelerine uyum sağlayacak şekilde yenileneceğini söylüyor. Yani 2028’e kadar içten yanmalı motora sahip yeni bir Golf daha göreceğiz.