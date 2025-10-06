Yeni Bir Xbox'ın Tanıtılmayacağı İddia Edildi: Microsoft'tan Açıklama Geldi

Hafta sonu ortaya atılan iddialarda Microsoft'un yeni Xbox konsolunu iptal ettiği öne sürüldü. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu oyun dünyasına bomba gibi düşen bir söylenti ortaya atıldı. Microsoft hakkında sızıntılarıyla tanınan SneakersSO isimli NeoGAF kullanıcısı, forum üzerinden yaptığı açıklamada şirketin Call of Duty’i Game Pass’e getirmesinin ardından milyonlarca dolar zarara girdiğini ve yeni nesil Xbox konsolunu askıya almayı düşündüğünü belirtti.

Hâliyle bu kadar büyük bir iddia kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada birçok kişi gerçekten yeni Xbox’ın iptal edilip edilemeyeceğine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Meraklı bekleyiş sürerken Microsoft’tan açıklama geldi.

İddiada Microsoft’un Xbox konsolunu iptal edebileceği ve daha çok yazılım odaklı ilerleyebileceği öne sürüldü

İddianın detaylarına inelim. SneakersSO’nun aktardığına göre Call of Duty’i Game Pass’e getirmek gibi hamleler, Microsoft’a milyonlarca dolar kaybettirdi ve işlerini kötü etkiledi. Bu yüzden de yeni konsol şimdilik “askıya alındı”. Xbox çalışanlarına dayanıdırılan iddialarda normalde şirketin 2026 gibi konsolu çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.

Ayrıca şirketin donanıma olan odağını azaltacağı da aktarıldı. Bunun yerine daha çok yazılıma odaklanacağı söylendi. Yani Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon gibi oyunlara daha çok yoğunlaşabileceği ifade edildi. SneakersSO daha önce doğru çıkan iddialarıyla bilindiği için de bu haber kısa sürede gündem oldu.

Microsoft’tan yalanlayan açıklama geldi

Tartışmalar devam ederken konuya noktayı Microsoft koydu. Teknoloji devi, konunun gündem olmasının ardından açıklama yaparak iddiaların en azından şimdilik doğruyu yansıtmadığını belirtti. Yatırımlarına devam ettiğini aktarırken ve yakın zamanda AMD ile yaptıkları anlaşmayı işaret etti.

“Xbox tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen birinci taraf konsollarımıza ve cihazlarımıza aktif olarak yatırım yapıyoruz. Daha fazla ayrıntı için AMD ile yaptığımız anlaşma duyurusunu inceleyebilirsiniz.”

Microsoft’un da aktardığı gibi AMD ile yapılan anlaşma, bu iddianın doğru çıkma ihtimalini yok ediyor. Öyle ki şirket, yaz aylarında AMD ile yeni konsollarında kullanılacak işlemci ve GPU’lar için ortaklığa gitmişti. Bu da AMD donanımlı yeni Xbox’ların geleceğini resmî olarak doğrulamıştı.

Sonuç olarak Microsoft’un en azından şu an için yeni Xbox’ı iptal etme gibi bir planı yok diyebiliriz. Ancak gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Xbox’taki hamleler son zamanlarda büyük eleştiri topluyordu. Game Pass’e geçen hafta gelen devasa zam ve paket değişiklikleri bunun en yakın örneği. Artık eskisi kadar avantajlı olmaması insanları Xbox’tan uzaklaştırıyor. Bu da böyle bir iddianın ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmadığını gösteriyor. Gelecekte neler olacağını zaman gösterecek.