Xbox, bir açıklama yaparak yeni nesil konsolları için AMD ile birlikte çip geliştireceğini açıkladı. Ayrıca Xbox'a Steam gelecek iddialarını güçlendiren açıklamalar da yapıldı.

Microsoft, Xbox Series X/S konsollarını 2020 yılında piyasaya sürmüştü. Aradan uzun bir süre geçmesinin ardından da şirketin yeni konsollarını ne zaman piyasaya süreceği ve nasıl özelliklerle gelecekleri merak ediliyordu. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Xbox Başkanı Sarah Bond, paylaşılan bir videoda yeni konsolların donanımıyla ilgili ortaklık duyurdu.

1 dakikalık videoda, Xbox ile AMD arasında yepyeni bir iş birliğine gidildiği duyuruldu. Bu iş birliğiyle birlikte yeni nesil Xbox konsollarında AMD’nin geliştirdiği çipler kullanılacak. Yeni jenerasoynda hem işlemci hem de GPU tarafında AMD ve Xbox ortaklığında çipler geliştirilecek.

“Xbox artık tek bir mağazaya veya cihaza bağlı olmayan bir deneyim olacak”

Bond’un aktardığına göre uzun yıllar devam edecek AMD ortaklığında, iki şirket birden fazla cihazda kullanılacak silikon çipler geliştirecek. Bunlar arasında yeni Xbox konsolları da yer alacak. Ayrıca Xbox bulut oyunun yeni nesli için de birlikte çalışacaklarını ifade etmiş. Yeni Xbox konsollarının ne zaman çıkacağı belli değil ancak beklentiler 2027 gibi geleceği yönünde.

Xbox Başkanı’nın yaptığı tek açıklama bu değil. Öyle ki şirket, artık “Xbox’ın tek bir mağazaya veya cihaza bağlı olmayan bir deneyim olacağına” da vurgu yapıyor. Yani şirketin son yıllarda iyice artırdığı birden fazla platforma yönelik olma yaklaşımı belirtilmiş. Oyunların PlayStation gibi platformlara gelmesi bunun bir parçasıydı. Ayrıca sadece Xbox mağazası olmayacağının da sinyalleri verilmiş.

Birçok söylentide yeni nesil Xbox’ın Steam gibi mağazalara da destek sunacağı söyleniyordu. Bond’un açıklaması da bununla uyumlu. Zaten şirketin ASUS ortaklığında çıkardığı Xbox el konsolunda da Steam desteği vardı. Bu da şirketin uzun vadede planlarının ilk adımıydı. Neler olacağını zamanla göreceğiz ancak görünüşe göre Xbox, birden fazla cihaz ve mağaza erişimi sunan herkesin istediği gibi kullanacağı bir oyun deneyimine dönüşecek.